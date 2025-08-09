«Возможность наказать Путина»: раскрыт план Байдена по депортации Овечкина из США

Администрация Джо Байдена планировала выслать из США капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и остальных российских звезд НХЛ еще в августе 2024 года. По информации The Wall Street Journal, таким образом советник Байдена хотел «наказать Владимира Путина» и оказать давление на Россию в преддверии самого масштабного обмена заключенными со времен Холодной войны.

Желание отомстить

Ровно год назад, в августе 2024-го, администрация Джо Байдена собиралась навсегда закончить карьеру Александра Овечкина в НХЛ и прервать его погоню за «вечным» рекордом Уэйна Гретцки.

Самый молодой советник президента по национальной безопасности со времен Джона Кеннеди — Джейк Салливан — предложил дерзкую идею: выслать из США всех российских хоккеистов НХЛ и в первую очередь — капитана «Вашингтон Кэпиталз».

The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщило, что такая идея пришла Салливану в преддверии самого масштабного обмена заключенными между Западом и Россией со времен Холодной войны.

Исторический обмен заключенными между Россией и Западом. Как шли переговоры В аэропорту Анкары в четверг состоялся исторический обмен заключенными из семи стран... 03 августа 05:11

Благодаря депортации Овечкина и других россиян чиновник хотел оказать давление на Владимира Путина, чтобы произвести обмен на более выгодных для США условиях. В идеале — не отдавать России сотрудника спецслужб Вадима Красикова, который находился в немецкой тюрьме.

Кроме того, Салливан хотел таким образом отомстить президенту России за неравноценный обмен Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая оказалась в заключении за то, что случайно привезла в сумке электронные сигареты с гашишным маслом, запрещенным в России.

Салливана жестоко раскритиковали на родине за этот обмен.

«Салливан рассматривал возможность наказать Путина, выслав российских хоккеистов, находящихся в Америке, включая Александра Овечкина, звезду НХЛ, претендующего на абсолютный рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам», — говорится в статье WSJ.

Овечкин стал желанной мишенью для Салливана еще и потому, что всю карьеру открыто поддерживает Владимира Путина. Так, в 2017 году хоккеист основал общественное движение Putin Team, куда вошли известные спортсмены, и подчеркнул, что это его личная инициатива, а не просьба из Кремля.

После начала спецоперации России на Украине Овечкин призвал к миру, но подчеркнул, что Путин остается его президентом.

«Пожалуйста, больше никакой войны. Неважно, кто воюет, Россия, Украина, разные страны, — я знаю, что мы должны жить в мире во всем мире. Путин — мой президент. Но я уже говорил, что я вне политики. Я спортсмен и, как уже сказал, надеюсь, что скоро все разрешится», — цитировал Овечкина The Athletic.

Испугались депортировать Овечкина

В итоге Салливан отказался от идеи выслать российского хоккеиста, испугавшись последствий.

Руководство НХЛ, «Вашингтон Кэпиталз» и обычные фанаты хоккея явно восприняли бы депортацию Овечкина в штыки, что привело бы к серьезному конфликту внутри США и еще большему подрыву репутации Байдена, которая и так не блистала.

Кроме того, идея Салливана депортировать абсолютно всех российских игроков НХЛ могла бы поставить под угрозу работу целой лиги, которая представляет большую индустрию развлечений в США и Канаде.

В сезоне-2024/25 в матчах НХЛ приняли участие 65 россиян , и многие из них внесли решающий вклад в успехи своих команд.

В частности, вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов помогли «Флориде Пантерз» завоевать главный трофей НХЛ — Кубок Стэнли; Никита Кучеров по-прежнему является главной звездой и лидером «Тампы-Бэй Лайтнинг»; Артемий Панарин вел за собой «Нью-Йорк Рейнджерс».

Шестилетний сын Овечкина оформил покер на гала-матче его отца Завершился гала-матч в рамках турнира Ovi Cup, который устроил российский нападающий и капитан клуба... 09 августа 14:10

По всем этим причинам администрация Байдена не решилась идти на конфликт с НХЛ. Депутат Госдумы Дмитрий Свищем назвал этот план изначально «безумным».

«Идеи, которые могли обсуждаться у них в кулуарах, являются наполовину фантастическими и безумными, — приводит слова Свищева Vseprosport.ru. — Серьезно к ним относиться не стоит, поэтому дальше предложений дело и не пошло. Овечкин — национальный герой не только в России, он кумир для многих людей в Америке в целом и Вашингтоне в частности».

Овечкин остался в составе «Вашингтон Кэпиталз» и в апреле 2025 года побил «вечный» рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах. На счету канадца было 894 заброшенных шайбы, а у российского нападающего уже 897 — и в сезоне-2026/27 он еще больше увеличит отрыв.

Что касается обмена заключенными, то он состоялся 1 августа 2024 года.