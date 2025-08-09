Путин и Трамп проведут саммит на Аляске. Что известно о предстоящей встрече

Дональд Трамп и Владимир Путин во время встречи в 2017 году

Путин и Трамп обсудят урегулирование конфликта во время саммита на Аляске

15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске — это будет первая встреча президентов России и США в Америке с 1988 года. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится 15 августа в «Великом штате Аляска». Сообщение об этом он опубликовал в соцсети Truth Social, добавив, что подробности раскроет позже.

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России: делегации смогут просто перелететь через Берингов пролив. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи. Он предупредил, что процесс будет непростым.

Губернатор Аляски Майк Данливи заявил, что штат является оптимальной площадкой для встречи президентов. По его словам, на протяжении веков Аляска играла роль моста между государствами, а сегодня остается важными «воротами» для дипломатии, торговли и обеспечения безопасности в одном из ключевых регионов мира.

Главная тема — Украина

Ключевым вопросом переговоров станет поиск долгосрочного мира на Украине. Трамп не исключил, что для прекращения боевых действий придется рассмотреть варианты обмена территориями — без уточнения, какие именно регионы он имеет в виду.

«Будет некоторый обмен... это сложно», — сказал он во время пресс-конференции.

Как пишет Reuters, США и Россия обсуждают проект соглашения, при котором Москва сохраняет контроль над Крымом, а также значительной частью Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. В обмен планируется прекращение боевых действий.

Издание Financial Times уточняет, что в проекте фигурирует идея, по которой Украина может вернуть части Харьковской, Сумской, Запорожской и Херсонской областей, но при этом должна отказаться от планов вступления в НАТО и согласиться на ограничения в военной сфере.

Британская The Sun уточняет, что сделка может предусматривать, что Украина уступит Донбасс и Крым в обмен на прекращение наступления на Херсон и Запорожье. При этом президент Украины Владимир Зеленский отвергает признание территорий и требует своего участия в любых переговорах.

CNN описал пять сценариев конца конфликта на Украине. Почему все они невыгодны Киеву? CNN описал пять возможных сценариев завершения конфликта между Россией и Украиной, однако ни один... 08 августа 08:42

Саммит Путина и Трампа 15 августа 2025 года станет первой встречей президентов России и США в Америке с 1988 года. Последний раз лидер СССР или России встречался с президентом США на территории Соединенных Штатов 7 декабря 1988 года. Тогда на остров Говернорс в Нью-Йорке прибыли генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, действующий президент Рональд Рейган и президент-избранник Джордж Буш-старший.

Встреча была короткой, но символичной. Она стала завершающим аккордом в серии советско-американских саммитов времен Холодной войны — после переговоров в Женеве (1985), Рейкьявике (1986), Вашингтоне (1987) и Москве (1988). Присутствие Буша-старшего, который должен был вступить в должность через месяц, показало преемственность курса США на продолжение диалога и разоружения.