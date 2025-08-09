«Решать вопрос Украины будут Россия и США»: почему местом встречи Путина и Трампа выбрали Аляску

Аляска была выбрана местом проведения саммита президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа из-за того, что Соединенные Штаты не признают юрисдикцию Международного уголовного суда, утверждает газета The Washington Post.
Еще в 2023 году МУС выдал ордер на арест российского лидера, а также омбудсмена по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой: их заподозрили в якобы «незаконной депортации» детей с территории Украины. Российская сторона неоднократно отвергала эти обвинения.
«США не признают юрисдикцию МУС, поэтому встреча на Аляске позволяет избежать этой проблемы», — отмечает WP.
Накануне Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что в пятницу, 15 августа, встретится с Путиным в «великом штате Аляска». Позднее выбор Аляски как места проведения саммита подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран», — пояснил Ушаков.
При этом в Кремле добавили, что рассчитывают провести следующий саммит лидеров РФ и США в России, а Дональду Трампу было передано соответствующее приглашение.
Историческое место
Губернатор штата Аляска Майк Данливи заявил, что территория готова стать площадкой для встречи российского и американского лидеров.
«На протяжении веков Аляска была мостом между нациями, и сегодня мы по-прежнему остаемся воротами для дипломатии, торговли и безопасности в одном из самых важных регионов на земле. Мир будет наблюдать за этим, и Аляска готова принять эту историческую встречу», — написал он в соцсети X.
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что выбор Аляски местом переговоров — важный сигнал для стран Запада.
«Выбор Аляски <...> является важным сигналом остальным странам Запада, что решать вопросы украинского урегулирования и устранять первопричины кризиса будут именно Россия и США», — подчеркнул он. По мнению депутата, Вашингтон стоял у истоков украинского кризиса в 2014 году, и теперь должен его закончить.
Американский политолог, бывший журналист газеты The New York Times Джон Вароли в комментарии газете «Известия» назвал выбор места проведения встречи символичным.
«Это чрезвычайно символично, ведь раньше это была российская территория, которую Соединенные Штаты приобрели в 1860-х годах. Кажется, это было в 1867 году. Так что это территория, которая, по сути, объединяет Америку и Россию», — приводит его слова газета.
Кроме того, Вароли назвал Аляску более надежной, чем другие, площадкой с точки зрения обеспечения безопасности встречи.
Схожее мнение выразил и политолог-американист Константин Блохин.
«Аляска — американский штат, но есть нюансы. Географически она ближе к России, чем к США. Аляска граничит с РФ и как бы оторвана от Америки. К тому же, не будем забывать, что во времена Российской Империи — это была часть нашего государства. Поэтому сегодня Аляска юридически является территорией Штатов, но так или иначе она близка России географически и исторически», — заявил эксперт порталу aif.ru.
Символичным выбор такого места проведения встречи президентов США и России назвал и чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
«Аляска отсылает к позитивной части нашей общей истории: вооруженный нейтралитет Екатерины II в годы американской Войны за независимость и две русские эскадры у берегов Америки в Гражданскую войну в США», — пояснил он.
Аляска была открыта в 1732 году русскими исследователями Михаилом Гвоздевым и Иваном Федоровым. Более подробно полуостров был изучен в 1741 году второй Камчатской экспедицией Витуса Беринга. В 1784 году там было основано первое русское поселение, а до 1867 года территория находилась под управлением Российско-американской компании. Аляска была продана США в 1867 году.
Владимир Путин станет первым российским лидером, посетившим Аляску.
Противники встречи
Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что некоторые страны будут пытаться сорвать предстоящую встречу Путина и Трампа.
«Безусловно, рядом стран, заинтересованных в продолжении конфликта, будут предприняты титанические усилия (провокации и дезинформация), чтобы сорвать запланированную встречу президента Путина и президента Трампа», — написал глава РФПИ в своем Telegram.
Как пояснил «Газете.Ru» политолог-американист Малек Дудаков, противиться проведению переговоров президентов будут Европа и Украина.
«Очевидно, что и европейские ястребы, и украинское лобби будет всячески противиться любым договоренностям — о выводе украинских войск за пределы ДНР и по другим вопросам. Пока что возможности повлиять на ситуацию у них ограничены. Показательно, что саммит проходит очень далеко от Европы, никого из европейцев либо украинцев не пригласили», — сказал он.
Малек Дудаков также отметил, что в таком месте гораздо будет проще обеспечить безопасность саммита.
В свою очередь политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале также заявил, что сейчас президент Украины Владимир Зеленский, а также «Британия, СБУ и МИ6, наверняка обдумывают, как сорвать встречу Путина и Трампа». По его словам, европейские СМИ уже «начали атаку на саммит».
«Атака особенно нацелена на спецпосланника Трампа Уиткоффа, которого пытаются представить не достаточно разбирающимся в деталях украинского конфликта и даже пропутинским, пророссийским», — отметил эксперт.