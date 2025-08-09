«Решать вопрос Украины будут Россия и США»: почему местом встречи Путина и Трампа выбрали Аляску

Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите АТЭС в Дананге, Вьетнам, 2017 год

Американская Аляска станет местом встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, так как США не признают юрисдикцию МУС, выдавшего ордер на арест российского президента, утверждает WP. В России же выбор площадки объясняют иначе: встречу на Аляске называют сигналом другим странам о том, что решать вопросы конфликта на Украине будут непосредственно РФ и США. Эксперты также отмечают символичность штата для российско-американских отношений и его удобство с точки зрения безопасности. При этом Европа и Украина могут попытаться сорвать саммит, предупреждают политологи.

Аляска была выбрана местом проведения саммита президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа из-за того, что Соединенные Штаты не признают юрисдикцию Международного уголовного суда, утверждает газета The Washington Post.

Еще в 2023 году МУС выдал ордер на арест российского лидера, а также омбудсмена по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой: их заподозрили в якобы «незаконной депортации» детей с территории Украины. Российская сторона неоднократно отвергала эти обвинения.

«США не признают юрисдикцию МУС, поэтому встреча на Аляске позволяет избежать этой проблемы», — отмечает WP.

Накануне Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что в пятницу, 15 августа, встретится с Путиным в «великом штате Аляска» . Позднее выбор Аляски как места проведения саммита подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран», — пояснил Ушаков.

При этом в Кремле добавили, что рассчитывают провести следующий саммит лидеров РФ и США в России, а Дональду Трампу было передано соответствующее приглашение.

Историческое место

Губернатор штата Аляска Майк Данливи заявил, что территория готова стать площадкой для встречи российского и американского лидеров.

«На протяжении веков Аляска была мостом между нациями, и сегодня мы по-прежнему остаемся воротами для дипломатии, торговли и безопасности в одном из самых важных регионов на земле. Мир будет наблюдать за этим, и Аляска готова принять эту историческую встречу», — написал он в соцсети X.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что выбор Аляски местом переговоров — важный сигнал для стран Запада.

«Выбор Аляски <...> является важным сигналом остальным странам Запада, что решать вопросы украинского урегулирования и устранять первопричины кризиса будут именно Россия и США», — подчеркнул он. По мнению депутата, Вашингтон стоял у истоков украинского кризиса в 2014 году, и теперь должен его закончить.

Американский политолог, бывший журналист газеты The New York Times Джон Вароли в комментарии газете «Известия» назвал выбор места проведения встречи символичным .

«Это чрезвычайно символично, ведь раньше это была российская территория, которую Соединенные Штаты приобрели в 1860-х годах. Кажется, это было в 1867 году. Так что это территория, которая, по сути, объединяет Америку и Россию», — приводит его слова газета.

Кроме того, Вароли назвал Аляску более надежной, чем другие, площадкой с точки зрения обеспечения безопасности встречи.

Схожее мнение выразил и политолог-американист Константин Блохин.

«Аляска — американский штат, но есть нюансы. Географически она ближе к России, чем к США. Аляска граничит с РФ и как бы оторвана от Америки. К тому же, не будем забывать, что во времена Российской Империи — это была часть нашего государства. Поэтому сегодня Аляска юридически является территорией Штатов, но так или иначе она близка России географически и исторически», — заявил эксперт порталу aif.ru.

Символичным выбор такого места проведения встречи президентов США и России назвал и чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.

«Аляска отсылает к позитивной части нашей общей истории: вооруженный нейтралитет Екатерины II в годы американской Войны за независимость и две русские эскадры у берегов Америки в Гражданскую войну в США», — пояснил он.

Аляска была открыта в 1732 году русскими исследователями Михаилом Гвоздевым и Иваном Федоровым. Более подробно полуостров был изучен в 1741 году второй Камчатской экспедицией Витуса Беринга. В 1784 году там было основано первое русское поселение, а до 1867 года территория находилась под управлением Российско-американской компании. Аляска была продана США в 1867 году.

Владимир Путин станет первым российским лидером, посетившим Аляску .

Противники встречи

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что некоторые страны будут пытаться сорвать предстоящую встречу Путина и Трампа.

«Безусловно, рядом стран, заинтересованных в продолжении конфликта, будут предприняты титанические усилия (провокации и дезинформация), чтобы сорвать запланированную встречу президента Путина и президента Трампа», — написал глава РФПИ в своем Telegram.

Как пояснил «Газете.Ru» политолог-американист Малек Дудаков, противиться проведению переговоров президентов будут Европа и Украина.

«Очевидно, что и европейские ястребы, и украинское лобби будет всячески противиться любым договоренностям — о выводе украинских войск за пределы ДНР и по другим вопросам. Пока что возможности повлиять на ситуацию у них ограничены. Показательно, что саммит проходит очень далеко от Европы, никого из европейцев либо украинцев не пригласили», — сказал он.

Малек Дудаков также отметил, что в таком месте гораздо будет проще обеспечить безопасность саммита.

В свою очередь политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале также заявил, что сейчас президент Украины Владимир Зеленский, а также «Британия, СБУ и МИ6, наверняка обдумывают, как сорвать встречу Путина и Трампа». По его словам, европейские СМИ уже «начали атаку на саммит».

«Атака особенно нацелена на спецпосланника Трампа Уиткоффа, которого пытаются представить не достаточно разбирающимся в деталях украинского конфликта и даже пропутинским, пророссийским», — отметил эксперт.