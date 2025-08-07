На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над регионами России сбили более 80 БПЛА. Военная операция, день 1261-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1261-й день
Сергей Бобылев/РИА Новости
Над регионами России ночью сбили 82 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ. По информации CNN, Дональд Трамп хочет в краткие сроки договориться о встречах с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. США считают вопрос территорий ключевым в урегулировании на Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:24

В Курской области отменили ракетную опасность, сообщил оперштаб региона.

9:21

9:19

❗️В Калининском районе Краснодарского фрагменты БПЛА повредили контактную сеть на железной дороге, сообщил оперштаб региона.

Обломки упали на участке между станциями Величковка и Ангелинская. Пострадавших нет.

9:17

Командиры двух бригад ВСУ в Днепропетровской области отказались от эвакуации военных, раненных при ударах ФАБ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

9:12

В Севастополе отменили воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

9:11

В Выселковском районе Краснодарского края при падении обломков беспилотника повреждены два дома и автомобиль, сообщил оперштаб региона.

9:10

Семь поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА в Краснодарском крае, сообщила Северо-Кавказская железная дорога.

9:05

⚡️Над Крымом сбито более девяти ракет Storm Shadow, пишет SHOT.

«Атаки ведутся из Одесской и Николаевской областей. На земле последствий нет», — говорится в сообщении.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»
9:03

❗️Очевидцы сообщают о работе ПВО в Симферополе, Джанкое, Красногвардейском и Белогорске, пишет Telegram-канал «Mash на волне».

«Мониторинговые каналы пишут о пусках ракет по Крыму», — говорится в сообщении.

9:00

Киев готовит провокацию в родильном доме Краматорска по аналогии с мариупольским роддомом, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, на первых этажах здания расселили военных регулярной армии и иностранный контингент. В здании по-прежнему остаются врачи и пациентки.

8:57

🔴Авиационная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России.

«Существует угроза падения взрывных устройств», — говорится в сообщении.

8:55

В Белгородской области на территории Грайворонского округа объявлена опасность атаки БПЛА, сообщило региональное управление МЧС России.

8:53

В Николаеве на юге Украины произошел взрыв, пишет «РБК-Украина».

8:49

В Краснодарском крае после падения обломков БПЛА произошел пожар на территории нефтезавода в поселке Афипском, сообщил оперштаб региона.

Возгорание технологической установки совместной переработки газа и газового конденсата уже полностью потушили.

8:47

Над Смоленской областью сбили четыре украинских беспилотника, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет.

8:35

❗️В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

8:32

8:31

🔴В аэропорту Калуги (Грабцево) ввели временные ограничения на взлет и посадку самолетов, сообщила Росавиация.

8:27

❗️Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

8:21

В Белгородской области на территории Валуйского округа объявлена опасность атаки БПЛА, сообщило региональное управление МЧС России.

8:17

В Новосибирской области силовики предотвратили задуманное спецслужбами Украины убийство российского военного с помощью ядов, сообщили в ФСБ.

Убийство готовили два российских подростка, они задержаны.

8:14

8:13

❗️В Курской области объявлена ракетная опасность, сообщил оперштаб региона.

8:11

В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА пострадал мужчина, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Кроме того, в акватории около Новороссийска отражена атака безэкипажных катеров. Пострадавших и разрушений нет, добавил глава региона.

8:09

Артиллеристы группировки «Восток» уничтожили блиндажи противника на Южно-Донецком направлении, сообщило Минобороны РФ.

8:07

Вашингтон считает вопрос территорий ключевым в урегулировании на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

8:05

⚡️Президент США Дональд Трамп хочет в краткие сроки договориться о встречах с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, передает CNN со ссылкой на источники.

Глава Белого дома «попросил свою команду действовать быстро».

8:03

🔴Над регионами России ночью сбили 82 беспилотника ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

Над Азовским морем уничтожили 31 БПЛА, над Крымом — 11, над Ростовской областью — 10, над Краснодарским краем — девять, над Черным морем — восемь, над Волгоградской областью — семь, над Белгородской — четыре, над Курской и Орловской — по одному.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1261-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
