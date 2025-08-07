«Компромисс найден». Чего в России ждут от встречи Трампа и Путина

Дональд Трамп и Владимир Путин во время встречи в 2017 году

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Сам Путин назвал одной из подходящих площадок ОАЭ, однако официальных объявлений пока не было. Что уже известно о предстоящей встрече и чего от нее ожидают в России и на Украине — в материале «Газеты.Ru».

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, следующая неделя была обозначена как ориентир для контактов двух лидеров, но пока сложно сказать, сколько дней займет подготовка встречи.

«По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи Путина и Трампа. Что касается варианта трехсторонней встречи (лидеров США, России и Украины. — «Газета.Ru»), о которой вчера почему-то заговорили в Вашингтоне, то этот вариант был просто упомянут американским представителем в ходе встречи в Кремле», — рассказал Ушаков.

Место проведения встречи уже выбрано, но Кремль его пока не раскрывает. Однако после переговоров с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном в Москве российский лидер назвал Эмираты одним из подходящих мест для его встречи с Трампом.

«У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятия подобного рода. Один из друзей – это президент Объединенных Арабских Эмиратов. Думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест», — заявил Путин.

Он добавил, что его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским возможна, но для этого должны быть созданы соответствующие условия. Пока же до этого далеко.

Чего ждать от встречи?

Российские эксперты в основном позитивно высказываются о предстоящей встрече Путина и Трампа. Многие считают, что прошедшая в Москве встреча спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с российским президентом показала, что конструктивный подход приносит позитивные плоды. Таким мнением с «Газетой.Ru», в частности, поделился председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«В любых переговорах надо верить в лучшее, и, по моему мнению, недавняя встреча в Москве нашего президента с Уиткоффом показала, что конструктивный настрой приносит пусть пока не очень осязаемые, но уже позитивные плоды. Так что определенный положительный фон для встречи президента США Дональда Трампа и его российского коллеги был создан», — сказал сенатор.

По мнению Карасина, предстоящая встреча руководителей России и США будет носить конструктивный, предметный характер.

«Я уверен, что над подготовкой встречи Путина и Трампа сейчас кропотливо работают эксперты из разных сфер. Руководство России в принципе настроено на позитивный лад, и в этом отличие нашей внешней политики. Периодические зигзагообразные заявления Трампа, конечно, настораживают, но таков характер человека. Это никак не повлияет на общий позитивный настрой», — заключил Карасин.

По всей вероятности, встреча американского и российского президентов пройдет в доброжелательной атмосфере, поскольку иного формата Москва не приемлет, заявил «Газете.Ru» директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин.

«Встреча подобного уровня вряд ли могла бы состояться, если бы у лидеров не было настроя на конструктивный диалог. Для подготовки встречи понадобится много усилий, так как необходимо обеспечить вопросы безопасности, разработать программу переговоров и подготовить предложения сторон. Столько времени не тратилось бы, если бы стороны не рассчитывали на положительный исход», — отметил политолог.

По его мнению, ранее подобная встреча была невозможна, так как в Москве понимали различия позиций России и Соединенных Штатов.

«Между представителями России и США уже было несколько раундов переговоров, но тогда никаких решений по окончанию боевых действий принято не было из-за принципиальной разности позиций. Москве и Вашингтону было сложно найти компромиссный фундамент. Учитывая, что встреча Путина и Трампа все-таки состоится, можно сделать вывод, что компромисса стороны достигли», — заключил Топорнин.

Западные эксперты выступают с менее позитивными прогнозами. Так, американский телеканал CNN пишет, что Трамп может попасть в «ловушку» Путина на встрече. Канал утверждает, что российский президент может использовать «любовь Трампа к театральным фотосессиям, которые зачастую не приносят особого результата».

Издание Bloomberg предполагает, что Путин будет готов начать мирные переговоры в обмен на территории. При этом эксперты предупредили, что даже если лидеры согласуют проведение трехстороннего саммита, то достичь соглашения по вопросу прекращения огня будет достаточно сложно.

Встреча Путина и Трампа согласована. Чего ждут от нее на Западе? Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда... 07 августа 12:37

В свою очередь польский портал Onet сообщил, что по итогам встречи Трампа и Путина Россия и Украина заключат не мир, а перемирие, которое предусматривает фактическое признание российских территориальных достижений путем откладывания этого вопроса на некоторое время.

Кроме того, по данным издания, большинство антироссийских санкций будут отменены, а в долгосрочной перспективе произойдет возврат к импорту российского газа и нефти. Однако в соглашении будут отсутствовать гарантии нерасширения блока НАТО.

Страхи Киева

После того как стало известно о готовящейся встрече Путина и Трампа, украинский президент Владимир Зеленский поспешил заверить общественность, что Украина «не боится» предстоящих переговоров двух лидеров.

«Вчера обсуждались различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних формата, один трехсторонний. Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода с российской стороны», — написал Зеленский в Telegram-канале.

Кроме того, он анонсировал звонки и контакты «для реального продвижения на пути к миру». Украинский президент рассказал, что планирует поговорить с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также быть на связи с «коллегами из Франции и Италии».

Несмотря на заверения Зеленского, некоторые эксперты считают, что на Украине боятся предстоящей встречи Путина и его американского коллеги, потому что не хотят заключать мир. Такой оценкой с «Газетой.Ru» поделился, в частности, бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Конечно, в Киеве боятся встречи Трампа и Путина. Дело в том, что Зеленскому мир не нужен, потому что, как только будет снято военное положение, встанет вопрос о выборах, а у него с этим большие проблемы. Вот перемирие Киеву нужно, чтобы подтянуть вопросы, связанные с оружием, мобилизацией, перегруппировкой и продолжить конфликт. Однако это уже не нужно России, потому что мы хотим устойчивого мира не на один день», — сказал экс-нардеп.

«Большой прогресс» после встречи в Кремле: когда состоится встреча Путина и Трампа? Президент США Дональд Трамп заявил о «большом прогрессе» после переговоров его спецпосланника... 07 августа 09:09

Он предположил, что, кроме мирного урегулирования на Украине, на встрече Трампа и Путина также будут обсуждаться другие немаловажные вопросы.

«Можно предположить, что лидеры обсудят вопросы глобальной безопасности в целом, а также предотвращение ядерного конфликта, к которому мы все ближе подходим с каждым годом. Последняя тема актуальна и в контексте Украины, со стороны руководства которой часто звучат угрозы о начале разработки собственного ядерного оружия», — заключил Олейник.

В свою очередь главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев заявил «Газете.Ru», что Трамп и Путин могут обсудить вопрос смены власти на Украине.

«По всей видимости, речь идет о каких-то принципиальных уступках с американской стороны. Не исключено, что Путин и Трамп обсудят вопрос смены политического руководства на Украине, так как на сегодняшний день это одна из главных проблем, которая стоит на пути процесса мирного урегулирования. Кстати, американская сторона в этом направлении уже действует, а Россия ясно дала понять, что Зеленский является абсолютно недоговороспособной фигурой», — сказал американист.

Он также допустил, что американская сторона хотела бы использовать встречу с российским президентом для поднятия популярности Трампа в Соединенных Штатах.

«Уиткофф довел до сведения Путина, что Трамп очень заинтересован в этой встрече по внутриполитическим соображениям . Ему важно себя показать сильным международным игроком, с которым все считаются, чтобы поднять свою популярность внутри Штатов», — пояснил Васильев.

Кроме переговоров по Украине, стороны могут также создать постоянно действующие группы для работы над двусторонними отношениями Москвы и Вашингтона в целом, добавил эксперт.