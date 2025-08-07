Встреча Путина и Трампа согласована. Чего ждут от нее на Западе?

Ушаков: Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием Владимира Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа согласована, она пройдет в ближайшие дни. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа», — рассказал он.

По словам Ушакова, следующая неделя была обозначена как ориентир для контактов двух лидеров, однако пока сложно сказать, сколько дней займет подготовка встречи. При этом место для нее уже определили, однако объявят о нем позже, добавил помощник президента.

«Что касается варианта трехсторонней встречи, о которой вчера почему-то заговорили в Вашингтоне, то этот вариант был просто упомянут американским представителем в ходе встречи в Кремле. Этот вариант конкретно не обсуждался. Российская сторона этот вариант оставила совсем, полностью без комментария», — заявил Ушаков.

Он призвал «прежде всего сконцентрировать внимание на подготовке двухсторонней встречи с Трампом» и отметил, что главным в Кремле считают, чтобы эта встреча была успешной и результативной.

Важная веха или «ловушка Путина»?

The Washington Post назвало будущую встречу «значительной победой» для Путина после нескольких недель словесных нападок Трампа.

Агентство Associated Press (AP) отметило, что она станет важной вехой с момента начала спецоперации на Украине. Однако нет никаких гарантий, что мероприятие приведет к прекращению боевых действий, поскольку позиции Москвы и Киева «по-прежнему сильно расходятся» .

CNN при этом пишет, что глава Белого дома может попасть в «ловушку» Путина на встрече. Канал утверждает, что российский президент может использовать «любовь Трампа к театральным фотосессиям, которые зачастую не приносят особого результата».

«Другим потенциальным подходом для России было бы убедить Трампа отвлечься от Украины с помощью побуждений — возможно, пообещать переговоры по соглашению о контроле над ядерными вооружениями, которое укрепило бы его наследие, или какое-то существенное экономическое сотрудничество, которое пробудило бы транзакционные инстинкты Трампа», — говорится в материале.

Американский телеканал также отмечает, что в рамках встречи вряд ли будет достигнуто полное прекращение огня, так как российская армия в настоящий момент проводит успешное наступление. Контакты же с Трампом Москва может использовать как попытку «выиграть время», чтобы взять под контроль территории в Донбассе.

Трехсторонний саммит

Ранее газета Politico со ссылкой на немецкого чиновника, пожелавшего остаться анонимным, сообщала, Трамп намерен провести две встречи с президентом России.

«Президент Дональд Трамп заявил лидерам европейских стран, что намерен лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, а затем провести трехстороннюю встречу с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Это говорит о том, что Трамп по-прежнему видит возможность урегулирования конфликта дипломатическим путем», — говорится в материале.

Собеседник издания также подчеркнул, что глава Белого дома проинформировал об этом европейских политиков в ходе телефонного разговора, который состоялся после встречи его спецпосланника Стивена Уиткоффа и Владимира Путина в Кремле. В беседе участвовали Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие лидеры стран ЕС.

По данным CNN, глава Белого дома призвал свою администрацию как можно быстрее распланировать эти контакты, хотя на подготовку подобных встреч обычно требуется время. Канал утверждает, что встречи вряд ли пройдут на следующей неделе, но могут состоятся через одну-две.

Контакты для «продвижения на пути к миру»

Владимир Зеленский, в свою очередь, анонсировал звонки и контакты «для реального продвижения на пути к миру», который гарантирует независимость Украины. Украинский президент рассказал, что планирует поговорить с Фридрихом Мерцем, а также быть на связи с «коллегами из Франции и Италии».

«Состоится также коммуникация на уровне советников по вопросам национальной безопасности — поручил провести сегодня этот специальный формат. Вчера после нашего совместного разговора с президентом Трампом и европейскими лидерами говорил отдельно еще с генсеком НАТО Рютте и президентом Финляндии Стуббом. Работаем вместе», — отметил Зеленский.