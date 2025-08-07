Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «полной аморальностью» отказ украинских властей принимать тысячу украинских военнослужащих, находящихся в плену. Предварительная договоренность об обмене была достигнута на переговорах в Стамбуле, два этапа прошли успешно, а третий пока не начался. В опубликованном списке украинских пленных нет ни одного офицера — в основном рядовые, сержанты и прапорщики.

Россия рассматривает отказ украинских властей принимать тысячу военнопленных ВСУ как «полную аморальность», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментарий опубликован на сайте министерства. Договоренность об обмене была достигнута на переговорах в Стамбуле.

«Киевский режим до сих пор отказывается принимать одну тысячу пленных солдат ВСУ, из-за чего буксовал второй этап обмена военнопленными и никак не начнется третий. Чудовищная история. Это уже даже не двойные стандарты, а полная аморальность», — написала Захарова.

По ее словам, «многие украинские военнопленные подтверждают, что с самого начала службы в ВСУ только и ждут момента сдаться в плен российским войскам, чтобы не погибнуть в окопах и блиндажах».

При этом она не исключила, что президент Украины Владимир Зеленский может потребовать у западных союзников усиления финансирования, «прикрываясь именами пленных, от которых сам же и отказался».

Захарова раскритиковала известного на Украине журналиста Дмитрия Гордона (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов) за молчание на эту тему.

«Экстремист и террорист Дмитрий Гордон, следуя собственному же совету жителям Донецка, будто мочи в рот набрал — ни слова не говорит о подлости своих кураторов, отказывающихся забирать украинских пленных», — заявила дипломат.

Таким образом она отреагировала на слова Гордона, который три дня назад посоветовал жителям Донецка «пить свою и чужую мочу» на фоне проблем с водоснабжением региона. Трудности наблюдаются уже несколько лет после обмеления канала Северский Донец — Донбасс, головные сооружения которого остались под контролем Украины.

Нашел однофамильца

Днем ранее на тему несостоявшегося обмена военнопленными высказался помощник президента России Владимир Мединский.

«Тысяча пленных солдат ВСУ, от которых отказывается Киев. Из-за этого второй обмен шел так тяжело, а третий до сих пор не начался», — отметил он.

Мединский отметил, что нашел в списке украинских военнопленных «однофамильца или, может быть, дальнего родственника».

«Опять подтверждается: мы один народ», — написал он.

Реакция Украины

В Совете национальной обороны и безопасности Украины заявили, что информация об отказе Киева принимать своих пленных не соответствует действительности.

«Украина настаивает на обмене по принципу «всех на всех». Россия же пытается дискредитировать процесс и избежать такого формата обмена пленными», – говорится в сообщении, которое публикует издание «Страна.ua».

Что можно узнать из списка

В подготовленном RT списке «1000 военнослужащих ВСУ, от которых отказывается украинская власть» содержатся фамилии, имена, звания, сведения о месте и дате рождения, месте призыва и т.д.

В перечне нет ни одного офицера — в основном рядовые, сержанты, прапорщики и ефрейторы.

Самому старшему пленному 61 год, самому младшему 23 года. Двадцать человек из списка — уроженцы России или РСФСР, от Брянска до Петропавловска-Камчатского. Есть один контрактник из украинского националистического батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

В конце размещено обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Пан президент, мы вас выбирали, чтоб Вы заботились о всех украинцах, почему же Вы выбираете не всех, а особых — этого хочу, этого не хочу? Вы часто говорите, надо менять всех на всех. Так отдайте всех российских военнопленных и заберите из плена равное количество наших. Это будет честнее, чем выбирать по 50-100 «особых» человек в месяц. Нас здесь тысячи!» — говорится в обращении.