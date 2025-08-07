На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Политика
Размер текста
А
А
А

«Полная аморальность»: Захарова раскритиковала Украину за отказ забирать 1000 пленных солдат ВСУ

Захарова раскритиковала Киев за отказ принимать пленных солдат ВСУ
true
true
true
close

Украинские пленные в российском исправительном учреждении

Михаил Воскресенский/РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «полной аморальностью» отказ украинских властей принимать тысячу украинских военнослужащих, находящихся в плену. Предварительная договоренность об обмене была достигнута на переговорах в Стамбуле, два этапа прошли успешно, а третий пока не начался. В опубликованном списке украинских пленных нет ни одного офицера — в основном рядовые, сержанты и прапорщики.

Россия рассматривает отказ украинских властей принимать тысячу военнопленных ВСУ как «полную аморальность», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментарий опубликован на сайте министерства. Договоренность об обмене была достигнута на переговорах в Стамбуле.

«Киевский режим до сих пор отказывается принимать одну тысячу пленных солдат ВСУ, из-за чего буксовал второй этап обмена военнопленными и никак не начнется третий. Чудовищная история. Это уже даже не двойные стандарты, а полная аморальность», — написала Захарова.

По ее словам, «многие украинские военнопленные подтверждают, что с самого начала службы в ВСУ только и ждут момента сдаться в плен российским войскам, чтобы не погибнуть в окопах и блиндажах».

При этом она не исключила, что президент Украины Владимир Зеленский может потребовать у западных союзников усиления финансирования, «прикрываясь именами пленных, от которых сам же и отказался».

Захарова раскритиковала известного на Украине журналиста Дмитрия Гордона (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов) за молчание на эту тему.

«Экстремист и террорист Дмитрий Гордон, следуя собственному же совету жителям Донецка, будто мочи в рот набрал — ни слова не говорит о подлости своих кураторов, отказывающихся забирать украинских пленных», — заявила дипломат.

Таким образом она отреагировала на слова Гордона, который три дня назад посоветовал жителям Донецка «пить свою и чужую мочу» на фоне проблем с водоснабжением региона. Трудности наблюдаются уже несколько лет после обмеления канала Северский Донец — Донбасс, головные сооружения которого остались под контролем Украины.

Нашел однофамильца

Днем ранее на тему несостоявшегося обмена военнопленными высказался помощник президента России Владимир Мединский.

«Тысяча пленных солдат ВСУ, от которых отказывается Киев. Из-за этого второй обмен шел так тяжело, а третий до сих пор не начался», — отметил он.

Мединский отметил, что нашел в списке украинских военнопленных «однофамильца или, может быть, дальнего родственника».

«Опять подтверждается: мы один народ», — написал он.

Реакция Украины

В Совете национальной обороны и безопасности Украины заявили, что информация об отказе Киева принимать своих пленных не соответствует действительности.

«Украина настаивает на обмене по принципу «всех на всех». Россия же пытается дискредитировать процесс и избежать такого формата обмена пленными», – говорится в сообщении, которое публикует издание «Страна.ua».

Что можно узнать из списка

В подготовленном RT списке «1000 военнослужащих ВСУ, от которых отказывается украинская власть» содержатся фамилии, имена, звания, сведения о месте и дате рождения, месте призыва и т.д.

В перечне нет ни одного офицера — в основном рядовые, сержанты, прапорщики и ефрейторы.

Самому старшему пленному 61 год, самому младшему 23 года. Двадцать человек из списка — уроженцы России или РСФСР, от Брянска до Петропавловска-Камчатского. Есть один контрактник из украинского националистического батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

В конце размещено обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Пан президент, мы вас выбирали, чтоб Вы заботились о всех украинцах, почему же Вы выбираете не всех, а особых — этого хочу, этого не хочу? Вы часто говорите, надо менять всех на всех. Так отдайте всех российских военнопленных и заберите из плена равное количество наших. Это будет честнее, чем выбирать по 50-100 «особых» человек в месяц. Нас здесь тысячи!» — говорится в обращении.

Все новости на тему:
Обмены пленными с Украиной
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами