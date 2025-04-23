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Политика

Над семью регионами России уничтожили 11 беспилотников. Военная операция, день 1155-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1155-й день
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Сергей Бобылев/РИА Новости
Ночью средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Тульской областью, два над Белгородской, два над Курской, один над Брянской, один над Калужской, один над Орловской, один над Крымом. В Казани и Ульяновске ввели временные ограничения на работу аэропортов. По данным NYT, глава Госдепа США Марко Рубио не приедет на переговоры в Лондон из-за слов Зеленского о Крыме. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
08:58

⚡️Главы МИД Британии, Франции, ФРГ, Украины отложили запланированную встречу в Лондоне, переговоры пройдут между чиновниками — Sky News

08:55

08:53

Временные ограничения введены в аэропорту Нижнекамска.

08:42

⚡️В Лондоне американская делегация хочет узнать реакцию украинских коллег о мирном плане из семи пунктов, выяснил The Telegraph:

— прекращение огня по линии фронта;

— прямые переговоры между Москвой и Киевом;

— Украина отказывается вступать в НАТО;

— США официально признают Крым российским и неофициально остальные подконтрольные РФ земли, но при этом Россия выводит войска с «двух небольших территорий» в Херсонской области;

— США берут под контроль ЗАЭС;

— Киев подписывает соглашение по недрам;

— США снимают все антироссийские санкции.

США не дадут как Украине гарантий безопасности, так и европейскому миротворческому контингенту (без этого ЕС вряд ли будет отправлять свои войска).

08:30

08:26

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Казани и Ульяновска.

08:20

Глава Госдепа США Марко Рубио отменил свою поездку в Лондон для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По данным The New York Times, это произошло из-за заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев не признает Крым российским. Якобы это было одним из ключевых предложений по урегулированию конфликта.

08:07

08:03

⚡️В Минобороны сообщили, что ночью средства ПВО ликвидировали 11 украинских беспилотников: три над Тульской областью, два над Белгородской, два над Курской, один над Брянской, один над Калужской, один над Орловской, один над Крымом.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1155-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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