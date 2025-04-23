Над семью регионами России уничтожили 11 беспилотников. Военная операция, день 1155-й

⚡️Главы МИД Британии, Франции, ФРГ, Украины отложили запланированную встречу в Лондоне, переговоры пройдут между чиновниками — Sky News
⚡️В Лондоне американская делегация хочет узнать реакцию украинских коллег о мирном плане из семи пунктов, выяснил The Telegraph:
— прекращение огня по линии фронта;
— прямые переговоры между Москвой и Киевом;
— Украина отказывается вступать в НАТО;
— США официально признают Крым российским и неофициально остальные подконтрольные РФ земли, но при этом Россия выводит войска с «двух небольших территорий» в Херсонской области;
— США берут под контроль ЗАЭС;
— Киев подписывает соглашение по недрам;
— США снимают все антироссийские санкции.
США не дадут как Украине гарантий безопасности, так и европейскому миротворческому контингенту (без этого ЕС вряд ли будет отправлять свои войска).
Глава Госдепа США Марко Рубио отменил свою поездку в Лондон для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По данным The New York Times, это произошло из-за заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев не признает Крым российским. Якобы это было одним из ключевых предложений по урегулированию конфликта.
⚡️В Минобороны сообщили, что ночью средства ПВО ликвидировали 11 украинских беспилотников: три над Тульской областью, два над Белгородской, два над Курской, один над Брянской, один над Калужской, один над Орловской, один над Крымом.