Roblox хочет вернуться в Россию. Что об этом говорят в Роскомнадзоре?

Руководство Roblox обратилось в Роскомнадзор после блокировки игровой платформы в России 3 декабря. Roblox неоднократно игнорировал направляемые в его адрес требования о соблюдении российского законодательства, теперь же представители платформы заявили о готовности к сотрудничеству. Роскомнадзор готов взаимодействовать с сервисом, если там изменят свое отношение к безопасности детей.

После блокировки в России руководство игровой платформы Roblox обратилось в Роскомнадзор, заявив о готовности выполнить российские требования по обеспечению безопасности детей в интернете. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства. В РКН дали понять, что в случае выполнения необходимых условий платформа может стать вновь доступной для российских пользователей.

«Сейчас платформа признает, что в недостаточной степени обеспечивала как модерацию контента в играх, так и безопасность чатов между пользователями», — сообщили в РКН.

Регулятор подчеркивает, что пользующиеся интернет-платформой дети должны быть ограждены от информации, связанной с насилием, в том числе с сексуальным, склонением к суициду, агрессии, с детской порнографией, ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), распространением наркотиков, вовлечением пользователей в террористическую и экстремистскую деятельность. При этом ранее направляемые в Roblox требования по обеспечению безопасности детей при использовании контента платформы игнорировались, в результате чего ее деятельность на территории РФ была заблокирована.

По данным ведомства, руководство платформы выразило готовность к поэтапному приведению своей работы в России в соответствие с требованиями отечественного законодательства.

«Если это не только заявление, но и реальная готовность платформы изменить свое отношение к обеспечению безопасности детей в сети интернет, то Роскомнадзор будет взаимодействовать с платформой, как и с любым другим сервисом, соблюдающим российское законодательство», — заявил регулятор.

В свою очередь, в руководстве Roblox сообщили, что готовы временно ограничить свои коммуникационные сервисы в России для восстановления доступа пользователей к игре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В Roblox подтвердили, что ведут переговоры с Роскомнадзором и намерены продолжать их в дальнейшем. В компании отметили, что «пересмотрят свои процессы модерации контента с целью выполнения законодательных требований, необходимых для восстановления доступа к платформе нашего сообщества».

Справка Roblox — игровая онлайн-платформа и система создания игр, разработанная в США в 2006 году. Любой пользователь может создавать в ней свои собственные и/или играть в созданные другими игры. По данным компании на III квартал этого года, ее ежедневная активная аудитория — около 150 млн пользователей по всему миру.

Почему заблокировали Roblox

Роскомнадзор ввел полное ограничение доступа к игровой платформе Roblox на территории России 3 декабря. Как сообщили в ведомстве, основанием для блокировки послужили системные нарушения, выявленные в ходе мониторинга — в частности, массовое и неоднократное распространение материалов, содержащих пропаганду экстремизма и терроризма. По данным РКН, Roblox давно стал площадкой для активности педофилов, которые используют встроенные чаты игры для установления контакта с несовершеннолетними, выманивания интимных фотографий, склонения к развратным действиям и насилию с последующим переходом общения в реальную жизнь. В ведомстве подчеркнули, что подобные случаи носят массовый характер как в США, так и в России.

В США о проблемах с Roblox тоже сообщали: 15 декабря генеральный прокурор американского штата Флорида Джеймс Утмайер направил в суд иск с обвинением игровой платформы в низком уровне модерации и опасности для детей. Материалы дела были представлены для судебного разбирательства в рамках официального обвинения, что может привести к многомиллионным штрафам и принуждению платформы к изменению бизнес-модели.

По данным аналитического агентства «ПрессИндекс», блокировка игровой платформы Roblox в России вызвала более активную негативную реакцию пользователей рунета, чем ограничение работы социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в 2022 году. Согласно отчету, за первые три дня после объявления Роскомнадзором о блокировке Roblox в российском сегменте интернета было зафиксировано 183,9 тысячи сообщений на эту тему. Это на 50 тысяч больше, чем в аналогичный период после ограничения Facebook. При этом 80,6% всех упоминаний составили эмоциональные комментарии, что указывает на высокую степень вовлеченности аудитории.

Через неделю после блокировки Roblox в России глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщала, что за несколько дней она получила 63 тысячи возмущенных писем от школьников, студентов и их родителей.

«Возникает вопрос. Может быть пора искать другие варианты борьбы с педофилами и провокаторами, которые лезут в детскую среду в сети? Решает ли вообще блокировка ресурсов проблему доступа незнакомцев к детям?» — отмечала Мизулина.