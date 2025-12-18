Россиян предупредили о заразности простатита

Хронический простатит может быть вызван теми же бактериями, которые вызывают цистит у женщин, и эти бактерии могут передаваться при незащищенном половом контакте, рассказал в интервью «Газете.Ru» врач-уролог высшей категории Сергей Королев.

В большинстве случаев к развитию острого цистита приводит жизнедеятельность бактерий: кишечной палочки (Еschеrichia coli) в 70–95% случаев, реже стафилококка (Staphylococcus spp.), клебсиеллы (Klеbsiеlla pnеumoniaе) или протеи (Protеus mirabilis). При попадании в уретру они могут вызвать цистит у женщин и простатит у мужчин.

«Цистит может возникнуть у мужчины, но все же чаще возникает именно простатит. Симптомы очень схожи: это учащенное, затрудненное болезненное мочеиспускание небольшими порциями, ноющие, тупые боли в промежности. Простата — небольшой орган, расположенный под мочевым пузырем у мужчин, и она берет на себя первый удар при попадании инфекции в уретру», — объяснил врач.

Эти бактерии могут передаваться при половом акте, что может привести к заражению партнера.

«Часто цистит возникает у тех, кто часто меняет половых партнеров, или тех, чей партнер страдает хроническим простатитом. Передача бактерий происходит во время незащищенного полового акта, уретра у женщины находится близко к влагалищу, и микробы легко попадают в нее. Бывает даже такое, что приходится проводить операцию по переносу уретры, но она показана в редких случаях, только когда она находится слишком близко к влагалищу», — заключил доктор.

