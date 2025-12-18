Главврач Кремлевской поликлиники рассказала, как дожить до 120 лет

Врач Ржевская: дожить до 120 лет реально уже сейчас

Главный врач поликлиники №1 Управления делами президента РФ Елена Ржевская в интервью ТАСС рассказала, что дожить до 120 лет реально уже сейчас.

По ее словам, среди пациентов поликлиники продолжительность жизни намного превышает средние показатели по стране, есть несколько пациентов, которые отметили 100-летние юбилеи.

«Абсолютно реально [дожить до 120 лет] <...> Если правильно питаться, следить за здоровьем, ходить на диспансеризацию — не только когда уже «жареный петух», а когда понимаешь: что-то немножко изменилось», — поделилась Ржевская.

Кроме того, необходимо знать свою наследственность — вспомнить, чем болели родители. бабушки и дедушки.

4 декабря издание Daily Mirror писало, что многие долгожители (люди в возрасте 80-90 лет) сохраняют ясность ума благодаря активной социальной жизни. Так, регулярная физическая активность и сбалансированное питание действительно помогают замедлять возрастные изменения мозга, однако именно социальная активность чаще всего отличает людей, которым удается сохранить ясность мышления.

