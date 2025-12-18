Губернатор сообщил о последствиях атак БПЛА на Ростов, Батайск и Таганрог

В Ростовской области при атаке дронов пострадали 9 человек и погибли трое

В ночь на 18 декабря БПЛА атаковали Ростов, Батайск и Таганрог, при этом погибли три человека и пострадали еще девять. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

Чиновник рассказал, что при налете на ростовский порт произошел пожар на грузовом судне. При атаке несовместимые с жизнью травмы получили два члена экипажа, еще трое были ранены. Возгорание потушили на площади в 20 кв. м.

По словам главы региона, при атаке на Батайск пострадали семь человек. Трое из них были доставлены в больницу, один позднее скончался. Слюсарь выразил соболезнования семьям жертв и пообещал помочь тем, кто пострадал.

В ночь на 18 декабря в Ростовской области в частном секторе Батайска начался пожар после взрывов. А над Ростовом-на-Дону на фоне режима опасности атаки БПЛА произошла серия взрывов, в небе были видны яркие вспышки. Местные жители рассказали, что в центральной и северной части Ростова-на-Дону раздалось как минимум пять «протяжных и глухих» хлопков.

Позднее власти заявили, что в обоих городах пострадала гражданская инфраструктура. В Ростове-на-Дону была повреждена строящаяся многоэтажка в западном районе. А в городском порту пострадало судно, но разлива нефтепродуктов удалось не допустить.

