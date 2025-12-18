Пришелец из другой звездной системы 3I/ATLAS начал светиться золотом

Межзвездный объект 3I/ATLAS который, согласно гипотезам некоторых ученых, является инопланетным кораблем, изменил цвет на золотой под воздействием Солнца. Об этом сообщило британское издание Daily Star.

Отмечается, что к изменению цвета объекта привел его необычный химический состав под действием солнечного тепла. Изначально 3I/ATLAS был тускло красным. Сейчас он стал золотым, а ранее астрономы сообщали, что комета поменяла цвет с красного на зеленый, говорится в публикации.

Как пишут журналисты, есть мнения, что изменение цвета объекта по мере его приближения к Солнцу может означать «конец путешествия».

Космический объект 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля 2025 года. Ученые смогли установить, что это комета из другой звездной системы, которая несется к Земле на огромной скорости и по необычной траектории. Также установлен примерный возраст объекта, который составляет более 7,5 млрд лет — на 3 млрд старше Солнца.

Есть гипотезы, что вторгшийся в Солнечную систему объект может быть инопланетным кораблем. В частности, в начале декабря астрофизики, взглянув в очередной раз на снимки, обнаружили признаки двигателя у 3I/ATLAS. По их словам, эта комета в рентгеновских лучах светится так же, как двигатель космического корабля. Свет постоянный и чистый, как от включенной лампочки, а не мерцающий, как костер, пояснили ученые.

Ранее астроном предположил, что комета 3I/ATLAS могла быть послана инопланетными цивилизациями для зарождения жизни в Солнечной системе.