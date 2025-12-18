На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пришелец из другой звездной системы 3I/ATLAS начал светиться золотом

Daily Star: комета 3I/ATLAS изменила цвет на золотой под воздействием Солнца
true
true
true
close
NASA/JPL-Caltech/University of Arizona/Reuters

Межзвездный объект 3I/ATLAS который, согласно гипотезам некоторых ученых, является инопланетным кораблем, изменил цвет на золотой под воздействием Солнца. Об этом сообщило британское издание Daily Star.

Отмечается, что к изменению цвета объекта привел его необычный химический состав под действием солнечного тепла. Изначально 3I/ATLAS был тускло красным. Сейчас он стал золотым, а ранее астрономы сообщали, что комета поменяла цвет с красного на зеленый, говорится в публикации.

Как пишут журналисты, есть мнения, что изменение цвета объекта по мере его приближения к Солнцу может означать «конец путешествия».

Космический объект 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля 2025 года. Ученые смогли установить, что это комета из другой звездной системы, которая несется к Земле на огромной скорости и по необычной траектории. Также установлен примерный возраст объекта, который составляет более 7,5 млрд лет — на 3 млрд старше Солнца.

Есть гипотезы, что вторгшийся в Солнечную систему объект может быть инопланетным кораблем. В частности, в начале декабря астрофизики, взглянув в очередной раз на снимки, обнаружили признаки двигателя у 3I/ATLAS. По их словам, эта комета в рентгеновских лучах светится так же, как двигатель космического корабля. Свет постоянный и чистый, как от включенной лампочки, а не мерцающий, как костер, пояснили ученые.

Ранее астроном предположил, что комета 3I/ATLAS могла быть послана инопланетными цивилизациями для зарождения жизни в Солнечной системе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Очередь дошла до «малышей»: кого налоговики точно проверят в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами