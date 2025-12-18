На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле сформулировали новую идеологическую триаду России

Чиновник Кремля Рапопорт назвал новую триаду, на которой строится идеология РФ
Pavel L/Shutterstock/FOTODOM

На место «Самодержавия. Православия. Народности» в Россию пришла новая идеологическая триада «Суверенная страна. Традиционное общество. Социальное государство». Об этом заявил заместитель начальника управления президента по вопросам мониторинга и анализа соцпроцессов Борис Рапопорт в статье «Политические вызовы России: история и современность» для «Блокнота гражданского просвещения».

В статье рассказывается о том, как в государстве принимаются решения при столкновении с разными угрозами. Автор публикации считает, что Россия должна опираться на «цивилизованные константы», проверенные временем, для принятия решений, тогда политика приобретает «антихрупкость».

Рапопорт отметил, что каждое решение принимается в РФ под влиянием трех составляющих: национальных целей и ценностей, общественного запроса и исторического опыта. Опорой «антихрупкости» политики служат три константы, которые дают обществу три необходимые веры — в страну, в людей, которые нас окружают, и веру в будущее.

«Теперь они [константы] преобразовались в новые слова — «Суверенная страна. Традиционное общество. Социальное государство», — пишет Рапопорт в своей статье.

Чиновник трактует суверенитет как сплочение вокруг лидера и отражение внешних угроз. Традиционное общество, по словам Рапопорта, несет в себе смысл преемственности поколений, верности традициям и духовно-нравственным ценностям. Третья константа — социальное государство — понимается им как социальная защита граждан в условиях растущего неравенства.

Ранее сообщалось, что в России значительно вырос уровень патриотизма.

