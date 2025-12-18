В Минобороны РФ назвали количество сбитых за ночь дронов

За минувшую ночь над регионами РФ сбили 47 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») перехвачены и уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Больше всего дронов — 31 летательный аппарат — сбили над территорией Брянской области. Пять беспилотников сбили над акваторией Черного моря, по четыре — над Крымом и Белгородской областью. Еще три дрона были уничтожены над Ростовской областью.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что в результате воздушной атаки на порт Ростова-на-Дону было повреждено судно.

Ранее он сообщил, что в Ростове-на-Дону разрушения получила строящаяся многоэтажка в западном районе города. В Батайске загорелись два частных дома. В городе также наблюдаются проблемы с энергоснабжением.

По уточненным данным губернатора, в Ростове пострадало два корпуса многоэтажки-новостройки. Разрушения и задымление зафиксированы на уровне пятого этажа. В Батайске пострадали четыре человека.

Ранее на Кубани возобновили подачу электричества после атаки дронов.