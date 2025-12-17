«Очередное чучело решило высказаться»: депутат потребовал признать Нагиева иноагентом

Курский депутат Дмитрий Гулиев написал письма министру культуры Ольге Любимовой и министру юстиции Константину Чуйченко с требованием признать актера Дмитрия Нагиева иноагентом. Поводом послужили слова последнего об усталости от фильмов на военную тематику. Артисты, депутаты и адвокаты разошлись во мнениях, стоит ли признавать Нагиева иностранным агентом.

Депутат Курской областной Думы Дмитрий Гулиев написал обращение в Минкульт и Минюст с требованием признать актера Дмитрия Нагиева иностранным агентом и запретить снимать с ним фильмы, поддерживаемые государством. Об этом политик сообщил во «ВКонтакте», оскорбив артиста.

«Очередное чучело решило высказаться. <…> Направил запросы в Минюст с просьбой признать этого уставшего деятеля иноагентом и в Минкульт, чтобы не допускали мученика к фильмам с государственным финансированием»,

— написал депутат.

Он также опубликовал сканы писем, направленных министру культуры Ольге Любимовой и министру юстиции Константину Чуйченко. В них Гулиев поведал о последних высказываниях Нагиева, а также припомнил вызвавшую в 2022 году скандал публикацию Нагиева в соцсетях, которую многие приняли за критику властей. Депутат заявил, что подобные действия публичных лиц влияют на общественное мнение и « способны формировать негативное отношение к проводимой государством политике и подрывать доверие к действиям Вооруженных сил», вызывая обеспокоенность у участников спецоперации и членов их семей.

Примечательно, что в комментариях под этим постом политика мнения разделились. Некоторые подписчики раскритиковали Гулиева за этот поступок, обвинив в попытке приобщиться к славе Нагиева, другие же наоборот призвали наказать актера.

За что критикуют Нагиева

Поводом для такой резкой критики послужило общение Нагиева с журналистами на премьере фильма «Елки 12». Отвечая на соответствующий вопрос, он объяснил популярность этой франшизы «усталостью» зрителей от фильмов про СВО:

«Популярность будет расти, потому что столько фильмов про войну, просто сил уже нет. Серость, грязь… Это — иллюзия мирной счастливой жизни»,

— заявил актер.

Видео со словами Нагиева разошлось по соцсетям, где на него обрушилась критика. В разговоре с РИА Новости Гулиев раскрыл, что сам увидел эту запись «в пабликах», после чего возмутился «нечестной позицией» актера: « Он зарабатывать здесь продолжает деньги. Его заработки очень плотно связаны с государственным финансированием, потому что и фильм «Елки», как пример, он на деньги государства снят. И я считаю, что это нечестная позиция брать деньги, пользоваться. Да я даже не говорю о том, что он всю славу, всю свою известность и все богатство получил здесь».

Депутат также заявил, что Нагиев никак не поддерживал проведение СВО и ни разу не тратил деньги на гуманитарную помощь, в том числе жителям Курской области. В этой связи Гулиев выразил надежду, что его обращения «помогут» актеру отказаться от получения государственных средств.

В марте 2022 года Нагиев опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, на котором он под песню «Поезд в огне» группы «Аквариум» брил голову. Прямой критики СВО в публикации не было, но некоторые восприняли ее как политическое высказывание.

Как россияне отреагировали на слова Нагиева

Гулиев — не единственный из публичных лиц, кто осудил Нагиева за высказывания о военном кино. Так, певица Виктория Цыганова в Telegram-канале резко прошлась по актеру, назвав его «молчуном» и представителем «жидких людишек» и заодно обвинив в проживании за границей:

«Может, Нагиеву лучше обратно в Дубай улететь? Там солнышко, всегда тепло и кругом единомышленники-релоканты. Жил в ОАЭ 3 года с начала СВО и не жаловался. А как приехал на заработки в Россию, так сразу гниль с желчью полились».

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с порталом News.ru выступил менее категорично, призвав дать актеру шанс прояснить свою позицию. Политик указал, что слова Нагиева звучат «некрасиво», но допустил, что их могли просто неверно трактовать. Он также назвал Нагиева легендарным актером , уточнив, что его заслуги не дают ему «индульгенцию и неприкосновенность».

Кинокритик Роман Григорьев, отвечая на вопрос телеканала «Царьград», усомнился в справедливости слов артиста. Он указал, что фильмов на военную тематику в кинотеатрах сейчас не очень много, и предположил, что на самом деле Нагиев имел в виду низкое качество выходящих на экран картин, однако неправильно выразился. А кинокритик Сергей Сычев добавил, что кассовые сборы военных фильмов не демонстрируют усталости россиян от них:

«Что касается фильмов про войну, не уверен, что люди от них устали. Об этом свидетельствует, например, успех фильма «Август», который собрал больше 1,5 млрд рублей в прокате и вошел в топ-10 кассовых релизов года. Похоже, не только не устали, но, наоборот, вполне даже ждут таких фильмов, особенно хороших».

По его словам, сам факт, что высказывающихся об СВО артистов критикуют, демонстрирует интерес людей к этой теме, касающейся каждого напрямую.

Адвокат Александр Бенхин в комментарии News.ru выразил уверенность, что Нагиева не признают иноагентом из-за отсутствия на то оснований. Сделанное артистом высказывание он назвал слишком общим и не содержащим критику СВО.