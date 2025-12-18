Два района Николаевской области Украины обесточены

В Николаевской области Украины два района остались без электричества

Два района Николаевской области на юге Украины отрезало от электричества. Об этом сообщил глава военной администрации региона Виталий Ким в своем Telegram-канале.

«Обесточены населенные пункты в Вознесенском и Николаевском районах», — написал он.

Тем временем мэр Вознесенска Евгений Величко сообщил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в результате повреждений в энергосистеме отключено водоснабжение в третьем микрорайоне.

В ночь на 18 декабря сообщалось, что по энергетической инфраструктуре Украины был нанесен массированный удар. Так, в Кривом Роге после атаки было видно грибовидное облако, в некоторых районах начались перебои со светом. В Черкассах загорелась подстанция, почти весь город был обесточен, а в Вознесенске была повреждена энергетическая инфраструктура.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что энергосистема Украины может расколоться на части.