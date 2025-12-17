На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
С-400 или F-35. Почему Турция хочет вернуть России зенитные комплексы?

Bloomberg: Турция хочет вернуть России купленные в 2017 году ЗРК С-400
Зенитные ракетные системы С-400 «Триумф»

Министерство обороны РФ/РИА Новости
Турция ведет с Россией переговоры о возврате купленных в 2017 году зенитных ракетных комплексов С-400, которые не использует из-за противодействия со стороны НАТО, пишет Bloomberg. По данным издания, вопрос обсуждался на недавней встрече президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Ашхабаде. Потенциальная сделка поможет Анкаре улучшить отношения с Вашингтоном и получить разрешение на закупку истребителей F-35, поставки которых были заблокированы именно из-за российской ракетной системы.

Турция стремится вернуть России зенитные ракетные комплексы С-400, которые она приобрела у нее почти десять лет назад, сообщает Bloomberg. Таким образом Анкара хочет улучшить отношения с Вашингтоном и НАТО, испортившиеся еще в бытность пребывания на посту президента США Барака Обамы.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поднял вопрос о С-400 в ходе встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Туркменистане на прошлой неделе. По словам источников, знакомых с ситуацией, аналогичные обсуждения ранее проходили между официальными лицами двух стран», — пишет издание.

При этом в Кремле опровергли сам факт обсуждения этой темы, а в администрации президента Турции и в минобороны республики отказались от комментариев, говорится в материале.

По данным Bloomberg, в вопросе возврата С-400 давление на Турцию оказывает администрация президента США Дональда Трампа: этот вопрос уже обсуждался на их встрече с Эрдоганом в Белом доме в сентябре. Недавно посол США в Турции Том Баррак заявил, что Анкара близка к отказу от российских систем ПВО, и предположил, что вопрос может быть решен в ближайшие полгода. В свою очередь, неназванный турецкий дипломат заявил изданию, что Турция ожидает снятия ограничений на военное сотрудничество с Соединенными Штатами в следующем году.

В настоящее время Турция не использует С-400, так как в НАТО полагают, что при ее совместной эксплуатации с западными самолетами Россия может получить о них важную разведывательную информацию.

При этом, как пишет Bloomberg, речь идет не о простом возврате, а об «обратном выкупе» системы Россией: «Анкара также добивается возврата миллиардов долларов, потраченных на покупку системы противовоздушной обороны». Предположительно, стоимость может быть оплачена поставками нефти и газа. Турции эта сделка в целом выгоднее, чем России. «Стоимость ракет и радаров С-400 меркнет по сравнению с дипломатическим капиталом, который Турция могла бы получить от союзников по НАТО — и в частности от Трампа», — говорится в публикации.

Перепродажа в Индию

Месяц назад тот же Bloomberg сообщал, что между Турцией и США идут непростые переговоры по поводу приобретения самолетов F-16 и F-35.

«Мы обсуждали F-35. Мы заплатили за F-35 $1,3 млрд. Мы видели, что у Трампа хорошие намерения относительно покупки нами F-35», — сказал президент Турции.

Тогда, по версии издания, Анкара дала понять, что готова пойти на компромисс в вопросе российских С-400, но отказалась полностью отказаться от них, как того требовал Вашингтон. По словам источников, знакомых с ситуацией, Турция может согласиться на создание технического совместного военного механизма для контроля за С-400.

Перед этим, в августе, турецкое издание T24 сообщало, что ради возвращения в программу F-35 в Турции раздумывают над возможностью продажи С-400 Индии (где они также стоят на вооружении) или Пакистану. Однако с юридической точки зрения без согласия России сделать это невозможно, в противном случае отношения между странами могут ухудшиться.

