«Конгресс проинформировали о грядущей войне»: начнет ли Трамп военную операцию в Венесуэле?

Карлсон: в обращении к нации Трамп может объявить о вторжении в Венесуэлу

Уже сегодня президент США Дональд Трамп может объявить о начале полномасштабной военной операции против Венесуэлы. Об этом заявил известный американский журналист Такер Карлсон. Его версия не выглядит невероятной: прошлой ночью американский лидер объявил о начале «полной и всеобъемлющей блокады всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Кроме того, он признал власти Боливарианской республики террористической организацией и обвинил их в краже активов Вашингтона, под которыми подразумеваются, в первую очередь, принадлежащие Венесуэле нефтяные месторождения — одни из крупнейших в мире.

В обращении к нации, запланированном на пять утра по московскому времени, американский президент Дональд Трамп может объявить о начале полномасштабной военной операции США против Венесуэлы. Об этом со ссылкой на источники заявил журналист Такер Карлсон на YouTube-канале Judging Freedom.

«Трамп может в сегодняшнем ночном обращении к нации объявить о начале полномасштабной военной операции США против Венесуэлы… вчера членов Конгресса проинформировали о грядущей войне, и об этом будет объявлено в обращении к нации», — сказал Карлсон.

Прошлой ночью в соцсети Truth Social Трамп объявил о блокаде всех подсанкционных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из нее. Кроме того, он признал власти Боливарианской республики террористической организацией за то, что они якобы занимаются «терроризмом, контрабандой наркотиков и торговлей людьми». Американский лидер отметил, что военная активность США против Венесуэлы будет продолжаться до тех пор, пока власти республики не вернут США всю нефть, земли и другие активы, которые они ранее «украли у США».

«Южное копье» наносит удар: США потопили еще три судна наркоторговцев в Тихом океане Три судна предполагаемых наркоторговцев были потоплены в международных водах Тихого океана после атаки со... 16 декабря 19:36

В ответ на это правительство Венесуэлы заявило, что отвергает притязания главы Белого дома на природные ресурсы страны и объявило о намерении вынести этот вопрос на рассмотрение ООН.

«Венесуэла, в полном осуществлении международного права, нашей конституции и законов республики, подтверждает свой суверенитет над всеми своими природными богатствами, а также право на свободную навигацию и свободную торговлю», — говорится в коммюнике, которое опубликовала вице-президент Дельси Родригес.

На фоне обострения обстановки генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

«В ходе разговора генеральный секретарь подтвердил позицию ООН о необходимости стран-членов соблюдать международное право, в частности устав ООН, проявлять сдержанность и ослаблять напряженность для сохранения региональной стабильности», — говорится в сообщении, распространенном среди журналистов.

«Пока не вернут всю нашу нефть». Трамп объявил о блокаде Венесуэлы Президент США Дональд Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных... 17 декабря 10:59

Может ли Трамп начать военную операцию без одобрения Конгресса

Согласно конституции США, объявление войны находится в исключительной компетенции Конгресса. Однако вопрос о том, может ли президент начинать за границей военную операцию без согласия парламентариев, остается предметом политических споров на протяжении десятилетий.

Специалисты юридического факультета Корнеллского университета отмечают, что конституция Соединенных Штатов не дает четкого ответа на вопрос, имеет ли право президент использовать вооруженные силы страны без санкции Конгресса. После того, как президенты Джон Кеннеди, Линдон Джонсон и Ричард Никсон в течение почти 10 лет отправляли американских солдат воевать в Юго-Восточную Азию (Вьетнамская война), Конгресс принял «Закон о военных полномочиях», который предусматривает, что президент должен консультироваться с Конгрессом до введения Вооруженных сил США в зоны заграничных военных действий.

В своем анализе этого вопроса РИА Новости отмечает, что во всех случаях, когда глава государства при отсутствии формального объявления войны посылает войска за рубеж, он обязан в течение 48 часов представить в Конгресс отчет о своих действиях. В документе должны быть представлены юридические обоснования таких действий, объяснена их необходимость, предполагаемые масштабы военных операций и их продолжительность. Если Конгресс не одобрит военной операции, ее срок ограничивается 60 календарными днями и может быть продлен еще на 30 суток.

Но на практике президенты США зачастую игнорируют эти требования — например, в 2011 году президент Барак Обама начал боевые действия в Ливии без одобрения Конгресса. Кроме того, после терактов 11 сентября 2001 года Конгресс принял разрешение на применение военной силы против террористов (AUMF), которое предоставило президенту больше полномочий в качестве главнокомандующего. Президент Трамп уже объявил власти Венесуэлы террористами, поэтому с юридической точки зрения обоснования для проведения военной операции у него, вероятно, могут быть.