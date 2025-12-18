На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали четыре основания для отмены дарения квартиры

Адвокат Кудерко: договор о дарении квартиры могут обнулить при гибели владельца
Sutthiphong Chandaeng/Shutterstock/FOTODOM

Договор дарения имущества в основном не подлежит пересмотру, однако в ряде исключений бывший владелец или его наследники имеют право требовать возвращения квартиры обратно. Об этом заявил в беседе с агентством «Прайм» адвокат Елена Кудерко.

«Во-первых, отмена дарения возможна, если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя или его близких либо умышленно причинил им вред здоровью», — сказала она, отмечая, что при гибели дарителя наследники могут добиваться отмены сделки в суде.

По словам адвоката, также причиной для возвращения имущества может послужить недобросовестное обращение с квартирой нового владельца. При этом потребуются веские аргументы, доказывающие значительное ухудшение ее состояния.

Третьим основанием может послужить банкротство дарителя в течение шести месяцев после сделки — квартиру могут оспорить кредиторы. Еще одно основание для отмены дарения прописано в договоре, согласно ему требовать возврата имущества даритель может в случае, если он переживет одаряемого.

16 декабря Верховный суд поставил точку в споре адвоката Полины Лурье и певицы Ларисы Долиной, сохранив право собственности на московскую квартиру за покупательницей Полиной Лурье. Решение высшей инстанции подтвердило защиту прав добросовестного покупателя и стало ориентиром для аналогичных споров. Подробнее о том, как это решение повлияет на рынок вторичного жилья, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее аналитики оценили влияние «схемы Долиной» на рынок вторичного жилья.

