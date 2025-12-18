На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер одобрил ипотечные сделки на 1,5 трлн рублей с помощью ИИ

Ведяхин: 60% ипотечных сделок Сбера одобряется через ИИ
true
true
true
close
Пресс-служба Сбера

Искусственный интеллект стал одним из ключевых инструментов одобрения сделок финансирования жилья в Сбере. Об этом «Ведомостям» рассказал первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин.

По его словам, с использованием ИИ уже одобряется 60% кредитов в сегменте, а их общая сумма в 2025 году превысила 1,5 трлн рублей.

«Что касается самого процесса строительства, то ключевым драйвером внедрения ИИ здесь является стремление отрасли снизить сроки и стоимость проектов, повысить точность и безопасность», — сказал он.

Ведяхин отметил, что ИИ помогает устранить одну из главных причин задержек — необходимость перепроектирования на разных этапах строительства. Также технологии ускоряют согласование документации и инженерных расчетов, добавил он

«Например, предполагается, что экономия времени архитектора благодаря применению ИИ может составить до 40%. По прогнозам специалистов, применение ИИ даст более 12% экономии от стоимости строительства уже в ближайшие пять лет», — отметил первый зампред Сбера.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день законодательство весомо ограничивает применение ИИ в строительной сфере. По его словам, стройка очень регламентирована так как является территорией повышенной опасности.

«То есть успех внедрения ИИ в этой сфере напрямую зависит от эффективности законодательства», — объяснил Ведяхин.

