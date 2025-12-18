На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент ФИФА Инфантино опубликовал фото с российским голкипером

Инфантино опубликовал фото с Сафоновым после финала Межконтинентального кубка
true
true
true
close
Газета.Ru

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с российским голкипером Матвеем Сафоновым, выступающим за «Пари Сен-Жермен».

Инфантино опубликовал пост после финального матча Межконтинентального кубка и поздравил французский клуб с победой в турнире. По словам главы федерации, матч был захватывающим, его исход решился в серии пенальти.

«Поздравляем парижан с первым мировым трофеем!» — подписал фото Инфантино.

17 декабря футболисты французского «ПСЖ» качали на руках российского вратаря Матвея Сафонова после победы над бразильским «Фламенго» в Межконтинентальном Кубке.

Встреча проходила на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды не забили мячей, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1. Российский голкипер отразил четыре пенальти.

Таким образом, Сафонов стал первым вратарем в истории футбола, отразившим четыре пенальти подряд в серии на турнире Международной федерации футбола.

Ранее Дмитрий Булыкин оценил шансы Сафонова стать основным вратарем «ПСЖ».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Очередь дошла до «малышей»: кого налоговики точно проверят в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами