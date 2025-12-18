Президент ФИФА Инфантино опубликовал фото с российским голкипером

Инфантино опубликовал фото с Сафоновым после финала Межконтинентального кубка

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с российским голкипером Матвеем Сафоновым, выступающим за «Пари Сен-Жермен».

Инфантино опубликовал пост после финального матча Межконтинентального кубка и поздравил французский клуб с победой в турнире. По словам главы федерации, матч был захватывающим, его исход решился в серии пенальти.

«Поздравляем парижан с первым мировым трофеем!» — подписал фото Инфантино.

17 декабря футболисты французского «ПСЖ» качали на руках российского вратаря Матвея Сафонова после победы над бразильским «Фламенго» в Межконтинентальном Кубке.

Встреча проходила на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды не забили мячей, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1. Российский голкипер отразил четыре пенальти.

Таким образом, Сафонов стал первым вратарем в истории футбола, отразившим четыре пенальти подряд в серии на турнире Международной федерации футбола.

