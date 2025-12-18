Венесуэла из-за «агрессии США» запросила заседание ООН

Венесуэла попросила ООН о заседании из-за «продолжающейся агрессии США», передает Reuters со ссылкой на письмо республики.

Представитель международной организации заявил, что заседание может пройти во вторник, 23 декабря.

В постпредстве Словении при ООН подтвердили ТАСС, что получили письмо с таким запросом из Каракаса. Сейчас ведомство, которое в декабре председательствует в организации, консультируется с членами Совбеза.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он также заявил, что признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, и пообещал, что военная активность США вокруг страны будет усиливаться до тех пор, пока Каракас не вернет всю нефть, землю и другие активы. Власти Венесуэлы отвергли заявление политика, отметив, что страна «никогда больше не станет колонией ни одной империи».

Ранее Венесуэла вывела в море военные суда для защиты танкеров от США.