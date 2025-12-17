Новый удар по «теневому флоту»: США готовятся ввести санкции против России

СМИ сообщили, что Вашингтон готовится ввести новые санкции против России на случай провала мирной сделки по Украине. По данным Bloomberg, они могут коснуться «теневого флота» РФ, а также трейдеров, который обеспечивают транспортировку нефти по морю. Об ограничениях могут объявить уже на этой неделе. Ранее издание Politico писало, что президент США Дональд Трамп рассчитывает достигнуть принципиальных договоренностей к 25 декабря. О том, как продвигаются переговоры по урегулированию конфликта, — в материале «Газеты.Ru».

США готовятся ввести новые санкции в отношении российского энергетического сектора, чтобы усилить давление на Москву в случае, если РФ отвергнет мирное соглашение по Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщило Bloomberg.

«США рассматривают различные варианты, такие как преследование судов так называемого теневого флота российских танкеров, используемых для транспортировки российской нефти, а также трейдеров, содействующих этим операциям»,

— уточнило агентство.

По данным собеседников Bloomberg, о новых мерах может быть объявлено уже на этой неделе . Источники уточнили, что министр финансов США Скотт Бессент обсудил эти планы во время встречи с группой европейских послов 16 декабря.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg, заявил, что в Кремле ее еще не видели. В то же время он подчеркнул, что Москве известно о подобных планах «в ряде кабинетов в Вашингтоне».

«Любые санкции вредят делу налаживания, это очевидно», — добавил Песков.

В октябре американский минфин уже вводил санкции против крупных российских нефтяных компаний и их дочерних структур. Президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон вводит «очень мощные» ограничения, которые осложняют продажу российской нефти, и уточнял, что отменять их в ближайшее время не собирается.

Российский лидер Владимир Путин, комментируя рестрикции, называл их неожиданными.

«[Глава МИД РФ Сергей] Лавров и [госсекретарь США Марко] Рубио встречались в Нью-Йорке на полях Генассамблеи [ООН]. В целом, в общем, поговорили, но какой-то конфликтной ситуации между Россией и Соединенными Штатами по этим вопросам не возникало, то есть мы оставались на платформе Анкориджа. И вдруг Соединенные Штаты объявляют о введении санкций против двух наших нефтяных компаний. Это в связи с чем?» — отмечал президент РФ.

Также Путин добавил, что подобные шаги разрушают отношение России и США.

Как идут переговоры?

Обсуждение новых санкций против России происходит на фоне продолжающихся переговоров по нового плану Трампа об урегулировании конфликта. Один из последних раундов прошел в Берлине 14-15 декабря. В первый день спецпредставитель главы Белого дома Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам этой встречи Уиткофф заявил, что сторонам удалось добиться «значительного прогрессе». При этом СМИ писали, что переговоры были тяжелыми и похожими на перетягивание каната.

Портал Axios сообщал, что задача США заключалась в том, чтобы «подготовить максимально сильный пакет предложений» для России, который «позволит закрыть этот вопрос». Reuters со ссылкой на источники передавало, что Дональд Трамп остался доволен встречей. Представитель американской администрации заявил агентству, что «90% вопросов между Россией и Украиной решены».

Во второй день к переговорам присоединились европейские лидеры, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. После встречи стороны опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что Европа продолжит оказывать Киеву постоянную поддержку в наращивании армии, а восстановление ВСУ и обеспечение безопасности будут ляжет на плечи возглавляемых Европой «многонациональных сил Украины», которые будут сформированы в рамках «коалицией желающих».

Премьер-министр Польши Дональд Туск также заявил, что гарантии безопасности Киеву готовы предоставить и США.

В то же время газета Politico сообщала, что предложение Белого дома о гарантиях безопасности для Украины действует всего лишь несколько дней. По данным издания, если мирная сделка не будет заключена до 25 декабря, оно может быть отозвано.

Газета The Telegraph, в свою очередь, рассказала, что разработанные на встрече предложения по гарантиям безопасности со стороны США и Европы исключают присутствие на территории Украины американских военных. Однако, согласно информации издания, Вашингтон сможет применять истребители F-16 и ракеты Tomahawk для «нанесения ответных ударов» в случае нарушения мира со стороны Москвы.

Что о переговорах говорят в России?

Дмитрий Песков, комментируя прошедшие в Берлине переговоры, заявил, что Москве еще только предстоит ознакомится с результатами контактов Вашингтона и Киева при участии европейцев. Пресс-секретарь Путина также отметил, что в Кремле ожидают, что по мере готовности американская сторона проинформирует Россию об итогах этой работы.

В то же время помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя встречу, заявлял, что на переговорах в Берлине вряд ли будут выработаны хорошие предложения по урегулированию.