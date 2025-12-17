18 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Календарь на 18 декабря: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

18 декабря в России поздравления с профессиональным праздником принимают работники органов ЗАГС. В мире сегодня обсуждают проблемы, связанные с миграцией. Верующие в этот день чтут память преподобного Саввы Освященного, создателя первого богослужебного устава. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 18 декабря и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 18 декабря

День работников органов ЗАГСа в России

История органов ЗАГС в нашей стране началась 18 декабря 1917 года, когда был подписан декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». Этот документ регулировал принципы добровольности брака, равноправия супругов, а также детей вне зависимости от того, были они рождены в браке или вне его.

Работники ЗАГСов считают эту дату своим профессиональным праздником и широко отмечают ее в профессиональной среде. В этот день чествуют ветеранов и лучших сотрудников подразделений ЗАГС.

Международный день мигранта

Праздник появился по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН и приурочен к принятию в 1990 году Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.

В России миграционной политике в последнее время уделяется повышенное внимание. Как сообщили в Минтруда, наибольшее число трудовых мигрантов, прибывших в нашу страну в 2025 году из визовых стран, зафиксировано из Китая, Индии, Туркменистана и Бангладеша. По данным на 1 ноября, в России находится 6,3 млн иностранных граждан. Для улучшения миграционного регулирования создана Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев, а также утверждена Концепция миграционной политики на период 2026–2030 годов.

День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел России

Служба собственной безопасности органов внутренних дел РФ была создана в 1995 году. На плечи сотрудников подразделений легли задачи по противодействию коррупции внутри системы, защите прав полицейских, выявлению противоправных действий со стороны сотрудников органов внутренних дел. Это требует от представителей Управления собственной безопасности высокой квалификации и уникальной профессиональной подготовки. К празднику приурочено вручение наград лучшим сотрудникам службы и поздравление ветеранов.

День арабского языка в ООН

В 2010 году ООН приняла решение учредить отдельные праздники для всех шести официальных языков организации: английского, арабского, испанского, китайского, русского и французского. По замыслу авторов инициативы, традиция будет способствовать укреплению межкультурного диалога и развитию многоязычного мира. 18 декабря стало Днем арабского языка.

В последние годы Россия активно развивает отношения и партнерство с ОАЭ, Саудовской Аравией, Катаром и другими государствами. Поэтому интерес к изучению арабского языка в нашей стране растет.

close John Copland/Shutterstock/FOTODOM

Какие праздники и памятные даты отмечаются 18 декабря в других странах

Национальный день — Катар. 18 декабря 1878 года считается днем основания государства Катар. С 2007 года это национальный праздник, являющийся выходным днем для большинства граждан. В стране проходят культурные мероприятия и выставки, масштабный парад и фейерверк-шоу.

День передаривания — США. Американцы отмечают этот праздник в третий четверг декабря. Его задача — поднять популярность передаривания подарков, чтобы снизить потребление товаров. Изначально дата считалась корпоративным праздником: накануне Рождества коллеги часто дарят друг другу подарки, которые им не нужны. Но со временем традиция стала популярным в обществе экологическим трендом.

Религиозные праздники 18 декабря

День памяти преподобного Саввы Освященного

Преподобный Савва Освященный — христианский святой, основатель монастырей и создатель первого устава церковных служб — Иерусалимского, который приняли все Палестинские обители. Позже он лег в основу богослужебной системы Русской православной церкви.

Святой Савва родился в V веке в Каппадокии. Он воспитывался в благочестивой христианской семье, в восьмилетнем возрасте мальчик пришел в монастырь святой Флавианы, где быстро изучил Священное Писание. Родители мечтали, чтобы сын продолжил род, однако Савва твердо решил посвятить себя Богу.

Когда ему исполнилось 17 лет, он принял монашеский постриг. Переходя из монастыря в монастырь, Савва изучал правила разных обителей. А в 484 году основал собственную общину — Великую Лавру — с уникальным монашеским укладом.

close Wikimedia Commons

Православная церковь 18 декабря также чтит память: • святителя Гурия, архиепископа Казанского;

• мученика Анастасия Аквилейского;

• преподобных Кариона монаха и сына его Захарии, египтян;

• священномученика Илии Четверухина, пресвитера, преподобномученика Геннадия (Летюка), иеромонаха, святого Сергия Правдолюбова, исповедника.



Народные праздники и приметы 18 декабря

Саввин день

В этот день на Руси вспоминали преподобного Савву Освященного. В народе считали, что Савва продолжает Варварину работу (накануне отмечался Варварин день) — укрепляет лед на озерах и реках, морозит уже проторенные дороги.

Плохой приметой было ругаться и сквернословить в праздник. Особенно опасно это было делать людям, собирающимся в путь. Считалось, что дурные слова могут навлечь беду в дороге. День старались провести в молитвах и добрых делах. Тяжелый труд не приветствовался.

Приметы

Если огонь ярко горит в печи, а дрова громко трещат — грядут суровые морозы.

Дым столбом — к сильной стуже, стелется по земле — к сильным снегопадам.

Солнце в Саввин день обещает в Новый год ясную, солнечную погоду.

Сильный ветер — к снежным бурям.

Если на Саввин день стоит теплая погода — зима будет долгой.

Какие исторические события произошли 18 декабря

1708 год — по распоряжению Петра I Россия была поделена на 8 губерний.



— по распоряжению Петра I Россия была поделена на 8 губерний. 1865 год — в США вступила в силу Тринадцатая поправка к конституции страны — об отмене рабства.



— в США вступила в силу Тринадцатая поправка к конституции страны — об отмене рабства. 1892 год — в Мариинском театре в Санкт-Петербурге состоялась премьера балета П.И. Чайковского «Щелкунчик».

1940 год — Гитлер подписал директиву №21, тем самым утвердив план «Барбаросса» по нападению нацистской Германии на СССР.



— Гитлер подписал директиву №21, тем самым утвердив по нападению нацистской Германии на СССР. 1958 год — США запустили первый в мире спутник связи с пассивным отражателем.

close U.S. Air Force/Wikimedia Commons

2022 год — в финале чемпионата мира по футболу сборная Аргентины обыграла в серии пенальти команду Франции.

Дни рождения и юбилеи 18 декабря

В 1718 году родилась Анна Леопольдовна — правительница Российской империи с 1740 по 1741 год при малолетнем императоре Иване VI.



— правительница Российской империи с 1740 по 1741 год при малолетнем императоре Иване VI. В 1778 году родился Джозеф Гримальди — английский актер, «отец» современной клоунады.



— английский актер, «отец» современной клоунады. В 1856 году родился Джозеф Джон Томсон — английский физик, открывший электрон, лауреат Нобелевской премии.



— английский физик, открывший электрон, лауреат Нобелевской премии. В 1863 году родился Франц Фердинанд — австрийский эрцгерцог, чье убийство послужило поводом для начала Первой мировой войны.



— австрийский эрцгерцог, чье убийство послужило поводом для начала Первой мировой войны. В 1878 году родился Иосиф Сталин — советский государственный, партийный, политический и военный деятель, почти 30 лет руководивший СССР.

close Иосиф Сталин, 1913 год РИА Новости

В 1916 году родился Ростислав Алексеев — советский инженер-кораблестроитель, главный конструктор судов на подводных крыльях, экранопланов, экранолетов.



— советский инженер-кораблестроитель, главный конструктор судов на подводных крыльях, экранопланов, экранолетов. В 1921 году родился Юрий Никулин — киноактер, клоун, директор Цирка на Цветном бульваре, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.

close Юрий Никулин в фильме «Бриллиантовая рука» (1968) Мосфильм

В 1930 году родился Владимир Ворошилов — советский и российский телеведущий, режиссер, автор программы «Что? Где? Когда?».

Кто отмечает дни рождения

91 год исполняется Борису Волынову — летчику-космонавту СССР, дважды Герою Советского Союза.



— летчику-космонавту СССР, дважды Герою Советского Союза. 82 года исполняется Киту Ричардсу — английскому певцу и гитаристу, участнику рок-группы «The Rolling Stones».



— английскому певцу и гитаристу, участнику рок-группы «The Rolling Stones». 79 лет исполняется Стивену Спилбергу — американскому кинорежиссеру, сценаристу, продюсеру, лауреату трех «Оскаров».

close AP

78 лет исполняется Леониду Юзефовичу — российскому писателю, сценаристу, автор детективных и исторических романов.



— российскому писателю, сценаристу, автор детективных и исторических романов. 70 лет исполняется Алексею Венедиктову (признан в РФ иностранным агентом) — российскому журналисту, общественному деятелю.



— российскому журналисту, общественному деятелю. 68 лет исполняется Игорю Скляру — советскому и российскому актеру театра и кино, певцу, народному артисту России.



— советскому и российскому актеру театра и кино, певцу, народному артисту России. 65 лет исполняется Юн Сок Ёлю — южнокорейскому политическому деятелю, 13-му президенту Республики Корея, отстраненному от должности в результате импичмента в апреле 2025 года.



— южнокорейскому политическому деятелю, 13-му президенту Республики Корея, отстраненному от должности в результате в апреле 2025 года. 62 года исполняется Брэду Питту — американскому актеру, лауреату двух «Оскаров».

close Брэд Притт на премьере фильма «Быстрее пули» в Париже, 18 июля 2022 года Lewis Joly/AP