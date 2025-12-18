На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ГД начали расследование из-за платных круглых столов, трех депутатов могут лишить мандатов

«Ъ»: комиссия Госдумы занялась тремя депутатами из-за платных круглых столов
Партия «Единая Россия»

В Госдуме проводится служебное расследование в связи с продажей мест на круглые столы. В нем фигурируют фамилии трех депутатов, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По информации издания, во время обсуждения этого вопроса на закрытой части пленарного заседания 17 декабря спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин упомянул депутатов, которые могут быть причастны к продаже мест: Андрея Свинцова, Каплана Панеша (ЛДПР) и члена «Новых людей» Розу Чемерис.

Володин рассказал, что по итогам расследования мандатов могут лишить депутатов, которые «подписывали заявки, заказывали пропуска и не контролировали».

О том, что коммерческие структуры продают места на мероприятия с участием парламентариев, сообщила депутат от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева. Она рассказала, что ассоциация World Entrepreneurs Alliance предлагает желающим участвовать в круглых столах три пакета за 35 тысяч, 50 тысяч и 70 тысяч рублей. В прейскурант также включены экскурсия по Госдуме, присутствие в федеральной повестке, именная карточка на месте участника и другие услуги.

Ранее Ларису Долину пригласили в Госдуму на круглый стол.

