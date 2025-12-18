Ведяхин сравнил развитие ИИ с гонкой ядерных вооружений

Сбер связал инвестиции в ИИ с развитием энергетики и человеческого капитала

В мире формируется новый «ИИ-клуб», сравнимый по значимости с «ядерным клубом» XX века. Об этом «Ведомостям» заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

«Гонка по разработке ИИ по своей напряженности сравнима разве что с национальными атомными проектами прошлого века: возможность совершить этот технологический прорыв тогда разделила страны на два клуба – «ядерный» и всех остальных», — сказал он.

По его словам, сегодня государства либо инвестируют в собственные национальные большие языковые модели, либо вынуждены зависеть от решений регуляторов стран из «ИИ-клуба» и отставать в росте производительности труда.

«Это в том числе касается исследовательского, интеллектуального труда, где приходится зависеть от воли регуляторов стран из «ИИ клуба», которые будут определять правила доступа к ИИ-технологиями», — добавил Ведяхин.

Первый зампред правления Сбера уточнил, что фрагментация мировой экономики делает инвестиции в искусственный интеллект стратегической необходимостью.

«Что значит «инвестиции в ИИ»? Это не только инвестиции в ЦОД, в вычислительные мощности, но и вложения в человеческий капитал разработчиков, в качественные наборы данных, в энергетику. Сегодня в «Сбере» сконцентрировано 35% кредитного портфеля всей энергетической отрасли страны», — добавил он.

Ведяхин подчеркнул, что Сбер готов наращивать поддержку отрасли — как финансово, так и технологически.

«По нашим оценкам, к 2030 г. в России будет потребляться 1300 тераватт-час электроэнергии, что требует масштабного строительства новых мощностей», — сказал первый зампред правления Сбера.