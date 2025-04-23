«Сокрушительное разочарование»: переговоры в Лондоне о мире на Украине сорвались

Главы МИД Франции, Германии, Великобритании и Украины отложили встречу в Лондоне по урегулированию украинского конфликта. Вместо нее переговоры пройдут на уровне других высокопоставленных чиновников. Ранее на встречу отказались ехать госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф. Financial Times отмечала, что этот шаг стал «сокрушительным разочарованием» для тех, кто надеялся проведением встречи подтвердить место Европы за столом переговоров. Почему так произошло — в материале «Газеты. Ru».

Главы МИД Франции, Германии, Великобритании и Украины отложили встречу в Лондоне в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, вместо этого переговоры проведут другие высокопоставленные чиновники. Кроме того, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в рамках своего визита в Великобританию встретится со своим британским коллегой Дэвидом Лэмми.

Эту информацию позже подтвердили в МИД королевства.

Американцы не едут в Лондон

Ранее свое участие в лондонском раунде переговоров отменил государственный секретарь США Марко Рубио. The Washington Post также сообщала, что на встречу в Лондон не поедет и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Белый дом при этом подтвердил его визит в Россию на этой неделе.

Газета Financial Times писала, что этот шаг резко снизил значимость встречи, которую «некоторые европейские чиновники ранее рассматривали как подтверждение того, что они наконец-то получили место за столом переговоров», и стал для них «сокрушительным разочарованием».

«Мало того, что ключевые переговорщики США отказались от встречи со своими французскими, британскими и украинскими коллегами в Лондоне, но также стало совершенно ясно, что реальные действия происходят в другом месте», — добавило издание, имея в виду Россию, куда в ближайшее время прилетит Уиткофф.

Как отметила газета The New York Times, ключевым фактором в решении американцев не ехать в Лондон стало заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев «юридически не признает оккупацию Крыма». The Washington Post и The Wall Street Journal ранее писали, что США рассматривают возможность признать Крым российским.

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Портал Axios со ссылкой на чиновника, участвующего в обсуждениях, при этом также рассказал, что украинская делегация переключила свое внимание с плана Трампа на 30-дневное перемирие в последние 24 часа. В связи с чем было принято решение, что госсекретарь не поедет в Великобританию, добавил собеседник издания.

О том, что именно нежелание Украины принимать план Трампа и является вероятной причиной отказа Рубио и Уиткоффа от участия в переговорах, написала также «Страна.ua». При этом издание отметило, что план президента США никаких действий от Киева, кроме согласия на прекращение огня, которое Украина уже дала, и не требовал.

«Предлагаемая американцами сделка хоть и дает большие преимущества России, однако и для Украины совсем не выглядит «капитулянской», — говорилось в публикации.

Еще одну версию, почему высокопоставленные чиновники США решили пропустить встречу в Лондоне, высказал политолог Сергей Марков.

«Москва узнала о том, что Европа и Украина хотят навязать США в Лондоне переговоры со значительным отличием от того, о чем договорились Путин и Уиткофф в Москве. Москва позвонила в Вашингтон и высказала это», — написал он в своем Telegram-канале.

Марков также отметил, что накануне переговоров, 22 апреля, в «Российской газете» была опубликована статья, где говорилось, что «если в Лондоне будет что-то новое, о чем мы не договаривались, то Россия не будет с этим соглашаться». Этот материал опубликовал в своем канале спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«После этого заявления Москвы Вашингтон отказался от предложения Европы вести серьезные переговоры в Лондоне и резко снизил уровень своей делегации», — добавил Марков.

Чего хотят США?

По данным Axios, Вашингтон ожидал ответа Киева на переданный ранее документ, который включает признание США Крыма частью России и неофициальное признание российского контроля почти над всеми потерянными территориями. Источник, близкий к украинскому правительству, заявил изданию, что «в предложении очень четко говорится, какие ощутимые выгоды получит Россия, но лишь расплывчато и в общих чертах говорится о том, что получит Украина».

The Wall Street Journal также пишет, что французское и британское руководство «открыто для сценария», при котором Киев согласится признать утрату некоторых территорий, официально вошедших в состав России, в рамках возможного соглашения об урегулировании конфликта. Однако Лондон и Париж считают, что в обмен на это Украина должна получить надежные гарантии безопасности и твердую экономическую поддержку. В то же время и Франция, и Великобритания предпочли бы вариант, при котором Киев признал бы утрату территорий только де-факто без формального закрепления сложившегося положения вещей.

При этом, по данным Reuters, Европа на переговорах с США выступает против предложения признать Крым российской территорией и снятия санкций с РФ в рамках урегулирования украинского конфликта.