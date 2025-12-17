Нота с требованием. Таджикистан вызвал посла России после убийства ребенка в подмосковной школе

Министерство иностранных дел России выразило соболезнования Таджикистану в связи с гибелью несовершеннолетнего гражданина республики в Одинцовском городском округе Подмосковья. Трагедия произошла накануне: один из учеников Успенской школы поселка Горки-2 проник на территорию учебного заведения с ножом и нанес смертельные ранения 10-летнему четверокласснику. Нападавший подросток был задержан и во время допроса дал признательные показания. Во внешнеполитическом ведомстве Таджикистана заявили, что нападение было совершено на почве национальной ненависти.

МИД России принес соболезнования Таджикистану в связи с гибелью несовершеннолетнего гражданина республики в подмосковной школе, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.

«Министерство направило официальные обращения в Следственный комитет Российской Федерации и МВД России для прояснения всех доступных деталей и оказания необходимой поддержки таджикистанской стороне», — сказала Захарова.

В ведомстве отметили, что в такой ситуации Россия будет руководствоваться присущим стратегическому партнерству и союзничеству с Республикой Таджикистан принципом взаимной поддержки.

«При этом хотели бы подчеркнуть, что любая человеческая жизнь имеет высочайшую ценность независимо от чего бы то ни было, включая гражданство или национальную принадлежность. Российская сторона сделает все необходимое для беспристрастного и объективного расследования произошедшего», — отметили в МИД РФ.

В свою очередь, министерство иностранных дел Таджикистана в своем официальном заявлении решительно осудило «нападение на почве национальной ненависти», жертвой которого стал ученик четвертого класса Кобилджон А.

Школьник устроил поножовщину в Одинцово, погиб ребенок. Что известно о трагедии В поселке Горки-2 в Одинцовском городском округе произошло нападение на Успенскую среднюю... 16 декабря 15:26

В связи с трагическим происшествием посол России в Таджикистане Семен Григорьев был вызван в МИД республики, где ему была вручена нота «с требованием провести российской стороной незамедлительное, объективное и беспристрастное расследование данного трагического инцидента и привлечь всех причастных лиц к ответственности по всей строгости закона».

В пресс-службе МВД Таджикистана сообщили, что глава ведомства Рамазон Рахимзода по телефону переговорил с российским коллегой Владимиром Колокольцевым. В ходе беседы «было отмечено, что совершение подобных ужасающих преступлений может привести к обострению общественной ситуации и послужить стимулом и подстрекательством для других радикальных националистических групп к совершению аналогичных деяний». В ответ Колокольцев заявил, что все меры объективного и всестороннего расследования трагедии уже приняты, сообщил Интерфакс.

Что произошло в школе

Утром 16 декабря в подмосковном поселке Горки-2 Одинцовского округа 15-летний подросток, вооруженный ножом и газовым баллоном, совершил нападение на Успенскую среднюю школу. В результате погиб десятилетний ученик, ранения получили охранник и еще несколько детей.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как подросток приближается к младшим учащимся, выходящим в коридор вместе с учительницей. Он держит в руке нож и спрашивает: «Кто вы по национальности?» В это время на место ЧП подходит 32-летний охранник и требует отдать оружие. В ответ подросток брызнул ему в лицо из перцового баллона и нанес удар ножом. Позже мужчине оказали помощь в областной клинической больнице.

«Пустые глаза у человека». Напавший на школу в Подмосковье дал показания Подросток, напавший на охранника и учеников школы поселка Горки-2 в Одинцовском округе Подмосковья... 17 декабря 21:51

По данным «Коммерсанта», 15-летний Тимофей помимо ножа и баллона принес в школу полувоенную амуницию и муляж взрывного устройства. Пройти сквозь рамку установленного на входе металлодетектора ему удалось, затерявшись в толпе. В школьном туалете он надел черный разгрузочный жилет и каску, разрисованную символикой экстремистских организаций, лицо закрыл медицинской маской. К каске с помощью изоленты была примотана видеокамера, транслировавшая происходящее в Telegram в онлайн-режиме. Позже это позволило правоохранительным органам точнее установить хронологию событий.

После переодевания злоумышленник около десяти минут бродил по школьным коридорам, разыскивая учительницу математики, которую он, предположительно, заранее выбрал первой жертвой из-за того, что та якобы была к нему строга, отчитывая за плохую успеваемость и прогулы. Через некоторое время он наткнулся на группу четвероклассников в сопровождении преподавателя, подошел к ним и стал спрашивать, кто среди них какой национальности. Учительница позвала охранника, который не успел им помочь из-за внезапного ранения. Дети вместе с педагогом забежали в класс и закрылись в нем. Исключением стал 10-летний Кобилджон, который не пошел со всеми, а бросился бежать по лестнице на второй этаж. Нападавший настиг его, нанес несколько смертельных ударов ножом, достал смартфон и сфотографировался на фоне содеянного. Прибывший в школу спецназ уговорил забаррикадировавшегося в пустом классе подростка сдаться.

По данным Mash, погибший мальчик был сыном школьной уборщицы, у него есть брат-близнец, который учится в той же школе. Его мать узнала о нападении в Успенской школе из СМИ, после чего прибежала к учебному заведению. На месте ей сообщили о гибели сына.

В Следственном комитете России позже сообщили, что уголовное дело возбуждено по факту убийства и покушения на убийство. Подозреваемый во время допроса дал признательные показания.

К вечеру возле школы появился стихийный мемориал памяти ребенку, погибшему при нападении.