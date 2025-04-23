«Пришло время»: США пригрозили выйти из переговоров по Украине

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что США откажутся от посредничества в переговорах между Россией и Украиной, если не получат положительного ответа на свои предложения. В Кремле заявление Вэнса поприветствовали и отметили, что не воспринимают его слова как ультиматум. Глава МИД РФ Сергей Лавров при этом анонсировал новый раунд российско-американских переговоров по урегулированию конфликта. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон откажется от посредничества в переговорах между Россией и Украиной, если не получит положительного ответа на свои предложения.

«Мы выдвинули очень четкое предложение обеим сторонам — России и Украине — и пришло время или им сказать «да», или же США выйти из этого процесса», — подчеркнул чиновник.

По словам Вэнса, Вашингтон пытается понять ситуацию с точки зрения и Москвы, и Киева, а также выяснить, что беспокоит их больше всего. Предложение США вице-президент назвал «очень справедливым» и оптимистично оценил вероятность того, что европейцы, россияне и украинцы доведут его до финиша.

В то же время Вэнс отметил, что план не является финальной стадией урегулирования конфликта. Также нужно добиться, чтобы были «заморожены территориальные линии на каком-либо уровне, к которому они близки сейчас», и только тогда появится возможность говорить о длительном мирном соглашении.

План Трампа

Ранее Axios со ссылкой на источники сообщил, какое именно предложение выдвинули американцы. По данным издания, речь идет о:



юридическом признании США контроля России над Крымом;



неофициальном признании за РФ некоторых районов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей;



обещании о невступлении Украины в НАТО, но возможном членстве страны в ЕС;



отмене санкций против Москвы, введенных после 2014 года;



расширении экономического сотрудничества между США и Россией, особенно в сфере энергетики и промышленности.

Украине же, в свою очередь, предлагают:



гарантии безопасности со стороны коалиции европейских и других стран, без четкого упоминания участия США;



возвращение части территорий Харьковской области.



свободное судоходство по реке Днепр;



помощь в послевоенной реконструкции без четкого указания источников финансирования и причастных сторон;



суверенитет над Запорожской атомной электростанцией, но лишь только с условием американского управления. Энергия при этом будет поставляться и на территорию Украины, и на территорию России;



подписание соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых.

Источник Axios, близкий к украинскому правительству, заявил, что Киев считает этот план «крайне предвзятым» по отношению к России. Якобы РФ ждут «ощутимые выгоды», тогда как о том, что получит Украина, говорится «расплывчато и в общих чертах».

«Сокрушительное разочарование»: переговоры в Лондоне о мире на Украине сорвались Главы МИД Франции, Германии, Великобритании и Украины отложили встречу в Лондоне по урегулированию... 23 апреля 12:10

По данным портала, США рассчитывали получить ответ на это предложение от Киева на переговорах глав МИД в Лондоне 23 апреля, однако в последний момент стало известно, что встреча на высоком уровне не состоится. Представители США госсекретарь Марк Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отказались от участия в ней. Axios отмечает, что причиной этого шага стало то, что в последние 24 часа перед переговорами Украина передумала и решила обсуждать не предложение США, а 30-дневное прекращение огня.

Вместо переговоров глав МИД, как задумывалось изначально, встреча пройдет на уровне других высокопоставленных чиновников. Издание Spectator при этом отмечает, что она «обернется провалом» из-за президента Украины Владимира Зеленского, который ранее отказался признавать Крым российским.

Позиция Москвы

Реагируя на заявления Вэнса, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия приветствует усилия США, направленные на урегулирование украинского конфликта, и не расценивает слова американского вице-президента как ультиматум.

«США продолжают свои посреднические усилия. Мы приветствуем эти усилия, продолжаем контакты. Вокруг урегулирования украинского конфликта очень много нюансов, где нужно обговаривать, сближать позиции. Эта работа продолжается», — уточнил пресс-секретарь российского президента.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, анонсировал очередной раунд переговоров между РФ и США, который должен состояться уже «скоро». Дипломат не стал раскрывать, что будет обсуждаться на предстоящей встрече.

Ранее Белый дом подтвердил, что отказавшийся от переговоров в Лондоне спецпосланник Стив Уиткофф на этой неделе прилетит в Россию, чтобы продолжить контакты с президентом Владимиром Путиным. Однако точная дата его визита на данный момент неизвестна.