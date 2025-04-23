«Демонстрируют радикализм». Кто сорвал переговоры в Лондоне?

WP: в США разгневаны нежеланием Украины идти на уступки по Крыму

23 апреля в Лондоне должна была состояться встреча госсекретаря США с представителями МИД Франции, Великобритании, Германии и Украины, но в последний момент мероприятие отложили. Вместо этого переговоры в Лондоне пройдут на уровне экспертов. По данным СМИ, решение было принято после высказываний президента Украины Владимира Зеленского, который отверг возможность признания Крыма частью России. Кто сорвал очередной раунд переговоров и означает ли это окончание мирного процесса — в материале «Газеты.Ru».

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило о переносе встречи в Лондоне с представителями МИД Франции, Германии и Украины, а также госсекретарем США. Встреча по вопросам урегулирования конфликта на Украине состоится на уровне экспертов.

«‎Посвященная мирным переговорам по Украине встреча с участием министров иностранных дел отложена. Переговоры на уровне официальных представителей стран будут продолжаться, однако они закрыты для прессы», — говорится в сообщении ведомства.

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The New York Times пишет, что госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон на очередной раунд переговоров по Украине из-за позиции президента Украины Владимира Зеленского, который отверг возможность признания Крыма частью России.

Позже американская газета The Washington Post написала, что Соединенные Штаты «разгневаны» нежеланием Украины признавать потерю территорий страны.

Несмотря на решение Рубио, делегация США примет участие в лондонской встрече. Вашингтон представит спецпредставитель президента по Украине Кит Келлог. Ожидается и участие спецпредставителя Стивена Уиткоффа, однако его присутствие пока не подтверждено.

Накануне на пресс-конференции Зеленский заявил, что Киев не примет ни одну сделку, признающую Крым российским.

Издание Axios сообщило, что в Лондоне украинская делегация планировала сосредоточиться на вопросе прекращения огня сроком на 30 дней.

Ранее в Белом доме подтвердили, что Стивен Уиткофф, который встречался с президентом Путиным трижды с февраля, вновь посетит Москву в конце этой недели.

Что США хотели предложить в Лондоне?

The New York Times сообщила некоторые подробности проекта соглашений, который Вашингтон мог бы предложить в Лондоне:

— заморозить нынешнюю линию фронта;

— провести прямые переговоры между Украиной и Россией;

— признать Крым частью России;

— признать контроль России над территориями, занятыми с 2022 года;

— отказ Украины от вступления в НАТО.

План администрации Трампа также подразумевал передачу Запорожской АЭС под управление США, подписание Киевом и Вашингтоном соглашения по минеральным ресурсам, снятие всех американских санкций с России и начало сотрудничества Вашингтона и Москвы в области энергетики.

«И Кремль, и Владимир Зеленский заявили, что будут открыты для прямых переговоров. Появляющаяся возможность прямых переговоров между Россией и Украиной добавила новый вектор дипломатическому маневрированию. Стороны конфликта не проводили публичных мирных переговоров с начала СВО», — говорится в материале NYT.

FT: Путин предложил США остановить конфликт по нынешней линии фронта. Киев «готов на уступки» Россия может предложить США остановить военные действия с Украиной по текущей линии фронта и... 22 апреля 23:35

20 апреля Трамп на платформе Truth Social выразил надежду, что Россия и Украина «заключат сделку на этой неделе». Ранее американский президент предупредил, что, если Москва и Киев «затруднят» достижение соглашения, Штаты могут отказаться от своей миротворческой миссии.

«Американцам ничто не мешает признать Крым»

Украинская сторона намеренно затягивает переговоры, потому что предложения американцев расцениваются в Киеве как неприемлемые. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член Совета по национальным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«Я не уверен, что встречи американских представителей с европейцами или украинцами как-то помогут мирному урегулированию. Чтобы Россия пошла на какие-то серьезные шаги, мы должны увидеть серьезные уступки с той стороны. Американцам ничто не мешает признать Крым российским в одностороннем порядке без согласования с Украиной, ничто не мешает США отменить санкции против России, подключить к SWIFT и много чего другого, но пока ничего не делается. Складывается впечатление, что нам просто хотят продать воздух за реальные деньги», — сказал Безпалько.

Он уверен, что для Украины выгодно затягивание переговоров, даже при том, что она несет потери на фронте и уступает территории:

«Скорость продвижения российских войск не столь высока, а сама по себе Россия достаточно гуманный участник конфликта, поэтому Киев может себе позволить подобного рода тактику».

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов считает, что Зеленский затягивает конфликт по двум причинам:

«Во-первых, он все-таки актер был и остается актером. Поэтому умело отыгрывает роль, которая прописана кураторами в сценарии. Второй мотив, которым он руководствуется, — его грезы, которые появляются вследствие употребления большого количества психотропных веществ».

По мнению сенатора, срыв переговоров лишний раз доказывает начало распада «коллективного Запада»:

«Это очередной признак распада так называемого коллективного запада. Мы стали свидетелями деколлективизации Запада, которую сами же украинцы во главе с Зеленским и реализуют, в том числе, втянув США и страны Европы в этот затяжной украинский конфликт».

Почему переговоры зашли в тупик

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, участник переговоров с США Андрей Бакланов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что многие политики на Западе имеют весьма смутное представление об истоках украинского конфликта.

«Мои контакты показывают, что американцы и другие западные представители имеют крайне смутное представление об истоках этого конфликта, либо имеют данные, но стараются в это не вникать. На Западе конфликт изображают как простое столкновение двух государств. В этом случае все переговоры, которые в настоящее время идут, носят абсолютно демагогический характер», — сказал Бакланов.

Он отметил, что европейские и американские мирные инициативы по большому счету направлены только против одной стороны — России.

«Я считаю нецелесообразным ориентироваться на внешние оценки в вопросах украинского урегулирования. Нам следует ориентироваться на свои национальные интересы. В нынешних условиях, когда все мирные переговоры зашли полностью в тупик и выяснилась их порочная основа, необходимо достичь победы на поле боя», — считает эксперт.

Бакланов заключил, что самое лучшее, что США могут сейчас сделать для мирного урегулирования — не лезть с непродуманными инициативами:

«Думаю, что все контакты, которые сейчас пытается организовать американская сторона, вряд ли приведут к каким-то позитивным действиям. Момент, который для нас представляет определенный интерес, — это характер и качество военной помощи и поддержки, которую Запад оказывает Украине. Это действительно важно, и Штаты вполне могут на это повлиять».

Хотят решить проблему быстро

Стремление украинской стороны свести встречу в Лондоне к краткосрочному режиму прекращения огня вынудило американцев понизить уровень переговоров, считает посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Краткосрочный режим прекращения огня, который предлагает украинская сторона, — это исключительно один из инструментов, который может быть использован. Американцы же не заинтересованы в обсуждении только этого инструмента, тем более на уровне министров иностранных дел. Украина продемонстрировала свой радикальный настрой в публичной плоскости и пересмотрела повестку встреч — это и вызвало нежелание американцев участвовать в затягивающемся и пустом процессе», — сказал Мирошник «Газете.Ru».

По его мнению, заявления Зеленского относительно Крыма можно трактовать как неготовность Украины к системному урегулированию конфликта.

«Американцы не хотят ехать еще раз разговаривать с Ермаком или его сотоварищами просто так и переливать из пустого в порожнее. Американцы торопятся, им нужны системные решения в достаточно короткий промежуток времени. Это связано уже с политическими баллами, на которые рассчитывают Дональд Трамп и его команда», — добавил Мирошник.

Он заключил, что восстановление диалога США с Европой и Украиной по мирному урегулированию в том числе зависит от исхода сегодняшних переговоров в Лондоне:

«Если Киев при поддержке стран ЕС продолжит загонять переговорный процесс в тупик, не исключено, что американцы либо перестанут быть участниками процесса, либо вынуждены будут принудить Киев к миру».