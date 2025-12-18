На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Великобритании своеобразно перевели слова Путина о «европейских подсвинках»

Guardian перевела слова Путина о «европейских подсвинках» как «маленькие хрюшки»
Александр Щербак/РИА Новости

В британской газете The Guardian слова президента России Владимира Путина о «подсвинках» перевели как «маленькие хрюшки». Такой перевод содержится в материале издания от 17 декабря.

В публикации говорится, что российский лидер назвал европейских лидеров «маленькими хрюшками» и заявил, что Россия достигнет своих целей на Украине с помощью дипломатии или же военной силы.

17 декабря Путин выступил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. По его словам, западные страны полагали, что им удастся за короткий период времени разрушить Россию. «А европейские подсвинки тут же включились в эту работу, прежней американской администрации, в надежде поживиться на развале нашей страны», — сказал глава государства.

Ранее Путин высказался о поведении европейских политиков.

