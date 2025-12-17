Мобильные телефоны россиян хотят зарегистрировать в единой базе. Зачем это нужно

Минцифры России намерено в 2026 году создать базу, в которой будут храниться уникальные идентификационные номера (IMEI) всех мобильных устройств россиян, сообщил замглавы ведомства Дмитрий Угнивенко. По его словам, это поможет бороться с беспилотниками и снизить необходимость в отключениях интернета. Эксперт Эльдар Муртазин заявил, что создание такого реестра не угрожает персональным данным, но может привести к тому, что россиян лишат возможности переставлять сим-карту в другой телефон.

Минцифры России хочет в 2026 году сформировать базу IMEI (уникальных 15-значных идентификаторов каждого мобильного устройства, способного использовать сим-карты) для улучшения борьбы с беспилотниками и сокращения потребности в отключениях интернета. Об этом заместитель руководителя ведомства Дмитрий Угнивенко сообщил на заседании Общественного совета при министерстве, передает агентство «Интерфакс».

«В случае, если мы создадим эту базу и привяжем их к конкретным номерам, мы точно можем тогда идентифицировать, что сим-карта не находится в БПЛА, и тогда, будем надеяться, что, может быть, слегка отпустит этот режим блокировок. Потому что это уже более точечная привязка»,

— рассказал замминистра.

О том, кто именно будет вносить информацию в базу и как будут собираться IMEI телефонов, которыми уже пользуются россияне, не сообщается.

Создание такого реестра не несет угрозы безопасности персональных данных жителей страны, заверил ведущий эксперт Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с порталом «Абзац». Он также напомнил, что иностранцы уже указывают IMEI своих телефонов при покупке симок:

«При покупке сим-карты они должны пройти биометрию и привязать свой телефон или другое устройство, то есть тот самый IMEI-номер, к номеру сим-карты. Это позволяет видеть, где работает сим-карта, а если они попытаются вставить ее куда-то еще, она просто работать не будет»,

— сказал собеседник издания.

При этом эксперт не исключил, что после создания базы россиян также лишат возможности легко переставлять сим-карту из смартфона в другой телефон . Он назвал это «серьезным ограничением».

Отключения интернета и период охлаждения

В России ужесточается контроль за сим-картами в том числе из-за того, что ВСУ начали использовать их в атакующих страну беспилотниках — карты обеспечивают навигацию и связь дронов с операторами.

Для противодействия этому российские власти уже приняли несколько мер. Одной из них является отключение мобильного интернета в регионах, подвергаемых налетам. Впервые такие ограничения начали массово применять в мае, а уже к августу Минцифры создало так называемый «белый список»: перечень сайтов и сервисов, доступных даже при отключении интернета. В него включили службы заказа такси и доставки, мессенджер MAX, карты, сайты государственных служб, СМИ (в том числе «Газету.Ru») и другие ресурсы. Этот список регулярно расширяется.

Кроме того, в июне была запрещена передача сим-карт третьим лицам , а с 1 ноября вступил в силу новый закон, ограничивающий число номеров, которые могут быть оформлены на одного человека. Так, граждане России не могут иметь более 20 симок, а иностранцы — более 10. Ужесточен и контроль за уже выпущенными картами — Угнивенко сообщил РИА Новости, что к 17 декабря операторы заблокировали 14 миллионов карт.

С 6 октября также был введен «период охлаждения» иностранных сим-карт — при въезде в Россию у них на сутки стали отключать мобильный интернет и СМС. 10 ноября эту же меру распространили и на карты россиян, приезжающих из-за рубежа. При этом «разморозить» номер можно досрочно, пройдя процедуру верификации.

«Когда SIM-карта пересекает границу, автоматически включается роуминг и у оператора пропадает возможность управления ей. Это касается SIM-карт, которые пересекают границу извне: летел дрон с Украины, пересек границу, и SIM-карта перестала быть управляемой»,

— объяснял директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров «Газете.Ru».

Он отмечал, что за сутки, на которые беспилотники остаются без связи, их аккумуляторы успевают разрядиться.