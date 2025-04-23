Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского «человеком без карт для игры», а ситуацию на Украине — «плачевной». Он подчеркнул, что политик потеряет страну, если продолжит военный конфликт и не пойдет на уступки. Он также задал риторический вопрос, почему Крым был сдан «без единого выстрела», если Киеву «так нужен российский полуостров».

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.

» Ему нечем похвастать! Ситуация на Украине плачевна — он может либо заключить мир, либо сражаться еще три года, прежде чем потеряет всю страну », — говорится в посте Трампа в соцсети Truth Social.

Зеленского политик назвал «человеком без карт для игры».

«Я не имею никакого отношения к России, но мне небезразлично то, что каждую неделю умирают в среднем по пять тысяч российских и украинских солдат — совершенно напрасно. Заявление, сделанное сегодня Зеленским, лишь продлит ''поле смерти'', а этого никто не хочет», — добавил президент США.

Республиканец также задался вопросом, почему ВСУ не сражались за Крым весной 2014 года, если Киеву «так нужен российский полуостров». Он также подчеркнул, что «никто не просит украинского президента признать Крым территорией России».

«Я с нетерпением жду возможности помочь Украине и России выбраться из этой полной неразберихи», — заключил политик.

Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что Трамп не требует от Киева признания Крыма российской территорией.

«Трамп не просит Украину признать Крым. Никто не просил их это сделать. Он просит их сесть за стол переговоров, признав, что эта жестокая война длится слишком долго и что для хорошего соглашения обе стороны должны выйти из-за стола переговоров слегка недовольными», — заявила она журналистам на пресс-конференции в Вашингтоне.

Левитт добавила, что «президент Зеленский, кажется, движется в неверном направлении».

«Не о чем говорить»

Накануне Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Киев никогда не признает Крым российской территорией.

«Не о чем говорить. Это вне нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины», — сказал он на брифинге.

Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что в Европе не намерены спекулировать на теме возможного признания Крыма российским со стороны США.

«Я не буду спекулировать. Мы полностью поддерживаем территориальную целостность Украины», — подчеркнул он.

«Легкая уступка»

Американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный властями ответственным за политику в сфере ИИ и криптовалют, считает, что Зеленскому будет легко признать Крым российским.

«Крым должен стать самой легкой уступкой для Зеленского, потому что, во-первых, он был частью России в течение последнего десятилетия. Во-вторых, подавляющее большинство его населения — этнические русские, которые (как показывают западные опросы) хотят быть частью России», — отметил он.

Кроме того, у ВСУ просто нет сил, чтобы вернуть Крым, уверен Сакс.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев приветствовал критику Трампа в адрес Зеленского за его отказ пойти на уступки.

«Мы ждали!» — написал Медведев в соцсетях, выразив надежду, что президента США услышат «различные европейские фрики», в первую очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.

«И затем киевская тифозная вошь, находящаяся в наркотическом забвении, придет в чувство», — говорится в посте.

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