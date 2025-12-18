Эффект Долиной не останавливал покупки квартир

Большинство сделок по покупке квартир в России проходят не с пенсионерами, а с людьми среднего возраста. И несмотря на шум вокруг эффекта Долиной и недоступные ипотечные ставки, люди продолжали покупать и менять жилье, сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Общее число сделок во вторичке в ноябре на пике скандала выросло примерно на 10% год к году. Решение Верховного суда вернет рынок к тому, что расторжение любого договора возвращает имущество продавца и покупателя в исходную точку. Покупателю остаются деньги, продавцу — жилье. Если это невозможно сделать, то и реституцию провести нельзя. Люди постепенно перестанут бояться покупать жилье у пенсионеров. Правда, это не решит проблему с мошенничеством. Пенсионеры продавали свои квартиры по требованию телефонных мошенников и до инцидента с Долиной», — отметил Селезнев.

По его словам, это стандартная схема обмана, и суды часто встают на сторону пенсионеров, следуя принципу, что они — слабая сторона сделки. Селезнев уверен, что эта практика вряд ли сильно поменяется после решения Верховного суда. В России нет прецедентного права, и каждый местный суд исходит из своего понимания того, что написано в законах и как это надо применять в каждом конкретном споре, заключил эксперт.

Верховный суд отменил акты нижестоящих судов, которые ранее признавали за певицей Ларисой Долиной право на спорную квартиру. Основанием стала жалоба Полины Лурье — покупательницы жилья по договору купли-продажи с Долиной.

ВС не только пересмотрел решения трех инстанций, но и закрепил право собственности на квартиру за Лурье, а спор о выселении направил на новое рассмотрение. В определении указано, что сама сделка отвечала требованиям закона, а последствия действий третьих лиц не должны перекладываться на добросовестного приобретателя, который заплатил рыночную цену и не был осведомлен о мошенничестве.

Также Верховный суд начал готовить обзор судебной практики по делам об оспаривании сделок с недвижимостью. В него планируют включить и решение по делу о квартире Долиной, которую приобрела Лурье. В суде сообщили, что поручение о подготовке обзора дал председатель ВС Игорь Краснов; к работе привлекли коллегии по гражданским и административным делам, а также по экономическим спорам.

