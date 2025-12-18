На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Китае впервые за 30 лет вернут налог на презервативы для повышения рождаемости

Китай вернет налог на презервативы в попытке стимулировать рождаемость
true
true
true
close
Shutterstock

Китай впервые за три десятилетия собирается ввести налог на добавленную стоимость (НДС) на презервативы и другие контрацептивы, стремясь повысить рождаемость и модернизировать налоговое законодательство. Об этом сообщила газета The Guardian.

С 1993 года контрацептивы в КНР не облагались НДС в рамках политики контроля рождаемости. С нового года на них будет распространяться НДС в размере 13%.

Эта мера была скрыта в законе о НДС, принятом в 2024 году в рамках усилий по модернизации налоговой системы Китая. На НДС приходится почти 40% от общего объема налоговых поступлений в стране, отмечает издание.

Новый закон о НДС также предусматривает налоговые льготы для услуг по уходу за детьми и «услуг по знакомству супругов».

В этом году правительство КНР также выделило 90 млрд юаней на свою первую общенациональную программу субсидирования ухода за детьми, предлагая 3600 юаней в год (41 тыс. рублей) на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Кроме того, власти объявили о планах расширить свою национальную программу медицинского страхования, чтобы она покрывала все расходы, связанные с родами.

На этой неделе Минпромторг РФ предложил ввести обязательную маркировку на презервативы.

Ранее швейцарцы поддержали идею об ограничении численности населения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Очередь дошла до «малышей»: кого налоговики точно проверят в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами