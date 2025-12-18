В Китае впервые за 30 лет вернут налог на презервативы для повышения рождаемости

Китай впервые за три десятилетия собирается ввести налог на добавленную стоимость (НДС) на презервативы и другие контрацептивы, стремясь повысить рождаемость и модернизировать налоговое законодательство. Об этом сообщила газета The Guardian.

С 1993 года контрацептивы в КНР не облагались НДС в рамках политики контроля рождаемости. С нового года на них будет распространяться НДС в размере 13%.

Эта мера была скрыта в законе о НДС, принятом в 2024 году в рамках усилий по модернизации налоговой системы Китая. На НДС приходится почти 40% от общего объема налоговых поступлений в стране, отмечает издание.

Новый закон о НДС также предусматривает налоговые льготы для услуг по уходу за детьми и «услуг по знакомству супругов».

В этом году правительство КНР также выделило 90 млрд юаней на свою первую общенациональную программу субсидирования ухода за детьми, предлагая 3600 юаней в год (41 тыс. рублей) на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Кроме того, власти объявили о планах расширить свою национальную программу медицинского страхования, чтобы она покрывала все расходы, связанные с родами.

На этой неделе Минпромторг РФ предложил ввести обязательную маркировку на презервативы.

Ранее швейцарцы поддержали идею об ограничении численности населения.