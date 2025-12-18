Суд рассмотрит запрет на деятельность в России совладельца «Кириешек»

В Тверской суд Москвы поступил иск о запрете деятельности совладельца «Кириешек»

Тверской районный суд Москвы рассмотрит иск о запрете деятельности на территории России акционера холдинга «КДВ» («Кондитерус Ком») Игоря Семенова. Об этом сообщает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Иск, поступивший 17 декабря в суд, инициировала Генеральная прокуратура РФ. Надзорное ведомство также просит обратить в доход Российской Федерации принадлежащие Семенову именные акции холдинга.

5 ноября сообщалось, что в доход государства переданы акции компании «Кондитерус Ком», которая владеет брендами «Яшкино» и «Кириешки».

2 октября стало известно, что Тверской районный суд Москвы признал бизнесмена Дениса Штенгелова, его отца Николая и супругу Марию Коржилову экстремистским объединением и постановил обратить в доход государства их активы в KDV Group («Кириешки», «Бабкины семечки», Calve) на полмиллиарда рублей. По версии прокуратуры, Штенгеловы выводили за рубеж доходы бизнеса, а средства направлялись на поддержание экономик «недружественных стран», в частности США и Австралии, которые поставляли оружие Украине.

Ранее в России ужесточили контроль за финансовыми операциями экстремистов.