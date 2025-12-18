В Сбере оценили экономический эффект от внедрения ИИ в российскую экономику

Ведяхин: эффект от внедрения ИИ в 2026 году достигнет 550 млрд рублей

Общий экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта в российскую экономику в 2026 году достигнет 550 млрд рублей. Об этом «Ведомостям» заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, вклад ИИ будет складываться из роста доходов за счет персонализации предложений, улучшения моделей ценообразования, снижения кредитных рисков и оптимизации операционных расходов.

«В целом использование ИИ значительно улучшает показатели эффективности бизнеса, сокращая расходы. Например, согласно исследованиям, применение ИИ в сфере ритейла может способствовать росту прибыли на 10-15%», — сказал он.

Ведяхин пояснил, что рост достигается за счет оптимизации производственных процессов, снижения издержек и повышения качества продукции и услуг. Вместе с тем он признал наличие барьеров на пути массового внедрения ИИ.

«Существуют и некоторые трудности, связанные с внедрением ИИ-решений. Среди них надо выделить проблемы квалификации сотрудников и высокие первоначальные инвестиции. Тем не менее, преимущества от использования технологий намного превышают возможные риски, позволяя предприятиям оставаться конкурентоспособными на быстро меняющемся рынке», — добавил первый зампред правления Сбера.

Также он подчеркнул необходимость системной работы: компании должны инвестировать в обучение персонала, а государство — совершенствовать законодательную базу и поддерживать стартапы, работающие над созданием инновационных решений на базе ИИ.