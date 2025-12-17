Путин: «Орешник» встанет на боевое дежурство до конца года

Президент России Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии vинистерства обороны. Он объявил, что «Орешник» встанет на боевое дежурство уже до конца года. Также глава государства раскрыл, что за год ВС РФ освободили более 300 населенных пунктов, и рассказал о других успехах армии. Не обошел он стороной и международную ситуацию. Путин заявил, что на Западе «людям вбивают в голову страхи» по поводу неизбежности столкновения с Россией, и назвал европейских политиков «подсвинками».

Президент России Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии vинистерства обороны. В своем выступлении он раскрыл, что ракетный комплекс «Орешник» заступит на боевое дежурство уже в декабре:

«До конца года на боевое дежурство будет поставлен ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой «Орешник». В прошлом ноябре впервые было проведено ее боевое применение».

Напомнил глава государства и о прошедших в этом году успешных испытаниях ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и безэкипажного подводного аппарата «Посейдон». Он подчеркнул, что благодаря использованию в них ядерных реакторов это оружие еще долго будет оставаться уникальным , обеспечивая безопасность России на десятилетия вперед.

Говоря о планах на будущее, президент назвал приоритетом совершенствование стратегического ядерного оружия. Он указал, что это оружие и дальше будет играть основную роль в сдерживании агрессора и сохранении баланса сил в мире.

Также Путин сообщил, что за год в состав Военно-морского флота вошли 19 кораблей и несколько подводных лодок, включая стратегический ракетоносец «Князь Пожарский». В сухопутные войска поступили высокоточные ракетные комплексы и артиллерийские системы, барражирующие боеприпасы, беспилотники и роботехнические комплексы. А на вооружении у Воздушно-космических сил появляются доработанные ракеты и авиационные бомбы с управляемым модулем планирования и коррекции.

300 населенных пунктов: успехи в зоне СВО

В 2025 году российские военнослужащие в ходе проведения спецоперации взяли под контроль сотни населенных пунктов, раскрыл президент.

«В этом году уже освобождено свыше 300 населенных пунктов, в том числе крупные города, превращенные противником в укрепленные узлы, насыщенные долговременными фортификационными сооружениями. Они не устояли, оказались бессильными перед мужеством и воинским искусством наших бойцов»,

— сказал Путин.

Он указал, что российская армия прочно удерживает инициативу на всей линии фронта. Войска нашей страны уверенно продвигаются вперед, а занятые позиции, новые плацдармы и полученный в боях опыт позволяют наращивать темпы наступления.

Напомнил Путин и о том, какую роль в освобождении приграничных районов Курской области от ВСУ сыграли северокорейские войска: « Они были направлены для участия в освобождении Курской области и плечом к плечу с российскими бойцами доблестно, отважно боролись с врагом , приняли участие в масштабной и крайне сложной работе по разминированию освобожденной курской земли».

Российский лидер вновь выразил уверенность, что цели СВО будут достигнуты. Он подтвердил, что Москва предпочла бы сделать это дипломатическими средствами.

На заседании министр обороны России Андрей Белоусов раскрыл, что в 2025 году армия России взяла под контроль на треть больше территорий и населенных пунктов, чем годом ранее , российские подразделения удерживают инициативу в течение всех 12 месяцев. А темпы продвижения группировок войск «Восток», «Центр» и «Запад» выросли в полтора — два раза. Он назвал обрушение обороны ВСУ неизбежным.

Глава Минобороны также объявил, что на боевое дежурство поступила зенитная ракетная система С-500, способная поражать цели в ближнем космосе.

«Подсвинки» и ситуация в мире

Путин констатировал, что геополитическая ситуация в мире остается напряженной. Страны НАТО наращивают и перевооружают армии, а также создают новые виды оружия, в том числе космического.

« В Европе людям вбивают в голову страхи по поводу неизбежного столкновения с Россией, мол, надо готовиться к большой войне », — заявил российский лидер.

Он назвал эти утверждения западных политиков ложью и бредом.

В ходе заседания Путин напомнил, как в прошлом администрация бывшего президента США Джо Байдена сознательно привела дело к украинскому конфликту, а также резко высказался в отношении поддерживающих Киев европейских политиков:

«Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят. А европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны».

По его словам, таким образом руководство стран ЕС захотело «взять реванш» и вернуть «утраченное в прошлые исторические периоды».

В выступлении Путин напомнил, что Россия всегда стремилась находить дипломатические решения противоречий и конфликтов. Сейчас Москва выступает за выстраивание взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с США и европейскими странами, за формирование единой системы безопасности, добавил он. Глава РФ выразил надежду, что Европа начнет диалог, однако выразил сомнение в том, что это произойдет с действующими элитами европейских стран.