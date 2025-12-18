В правительстве РФ будут следить за уровнем технологического развития экономики

Кабмин подготовил индикаторы повышения уровня технологического развития российской экономики. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердили в правительстве.

По информации издания, подобный пункт включен в план структурной адаптации экономики, представленный президенту РФ Владимиру Путину.

Всего в правительстве РФ предлагают ввести восемь показателей технологического развития российской экономики, одним из которых будет доведение комплексного индекса технологической независимости до 100% к 2030 г. Сейчас, согласно плану, этот показатель составляет 10,69%.

«Методику расчета индекса подготовил Минэк (Министерство экономического развития РФ. — «Газета.Ru») еще в марте для мониторинга достижения национальной цели «Технологическое лидерство». Показатель рассчитывается с ежемесячной и ежегодной периодичностью», — говорится в материале.

Как отметил руководитель направления реального сектора ЦМАКПа (Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования) Владимир Сальников, добиться абсолютно полной технологической независимости сегодня невозможно ни в одной отдельной стране, ведь в любом случае важна кооперация. Комплексный индекс технологического развития экономики РФ это учитывает, речь в нем идет не о 100%-ной независимости, а о 100%-ном достижении в среднем широкого спектра целевых показателей.

16 декабря РИА Новости сообщало, что российский рынок аддитивных технологий в этом году может вырасти примерно на 20% — до 22 млрд рублей. При дальнейшем развитии по инновационному варианту российский рынок к 2030 году вырастет до 58,2 млрд рублей.

Ранее стало известно, что Минпромторг РФ получит новые полномочия.