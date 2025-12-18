проект

Названы болезни, которые могут выдавать себя за цистит

Врач Королев: за циститом может скрываться поражение нервов или опухоль

Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

У некоторых пациентов симптомы, похожие на цистит, могут быть вызваны психосоматикой, повреждением нерва, гинекологическими проблемами или опухолью, рассказал в интервью «Газете.Ru» врач-уролог высшей категории Сергей Королев.

«Иногда проблему может решить только психиатр. Сначала пациент, чаще женщина, проходит полное обследование. Анализы и исследования не выявляют никаких патологий. Это состояние называется цисталгией — боль в мочевом пузыре без воспалительных изменений. В таком случае проблема, скорее всего, связана с психическим состоянием пациента. Иногда причина боли — повреждение нерва в области мочевого пузыря. В этих случаях лечением занимается либо психиатр, либо невролог», — рассказал врач.

Кроме того, иногда симптомы, похожие на цистит, могут давать гинекологические проблемы, например дисбактериоз влагалища или молочница. Также на цистит могут быть похожи опухоли мочевого пузыря.

«Опухоли могут давать симптомы, похожие на цистит. Именно поэтому мы рекомендуем делать УЗИ при цистите, особенно при повторном цистите. Например, если он возник второй раз в течение полугода, лучше сделать УЗИ и по показанию врача цистоскопию. Обычно рак мочевого пузыря развивается бессимптомно, но иногда первым проявлением становятся признаки цистита. Однако так бывает не всегда: иногда в моче появляется кровь, что тоже вызывает беспокойство. Порой возникают легкие симптомы цистита — дискомфорт, неприятные ощущения. Кажется, можно просто принять таблетку, и все пройдет. Но это неверный подход. В любом случае нужно пройти обследование», — заключил доктор.

Ранее были названы бактерии, которые могут вызвать цистит.

