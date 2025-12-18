На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мелони назвала недальновидным решением использование активов РФ только из Euroclear

Мелони: ЕС займется активами РФ в других странах, если деньги в Euroclear изымут
true
true
true
close
Global Look Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ЕС придется решать вопрос замороженных активов РФ в других странах блока, если будет принято решение в пользу использования активов, замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear. Об этом сообщила газета Politico.

Италия еще не приняла решения о том, будет ли она поддерживать использование замороженных активов РФ, отметила она.

«Мы считаем, что если будет выбран этот путь [использование замороженных российских активов], то было бы недальновидно сосредотачивать внимание на одной организации, владеющей замороженными российскими суверенными активами, — а именно на Euroclear, — в то время как другие страны-партнеры также имеют иммобилизованные активы в своих финансовых системах», — цитирует издание Мелони.

Премьер-министр также заявила о своем намерении «запросить разъяснения относительно возможных рисков, связанных с предложением использовать ликвидность, полученную в результате иммобилизации активов, — в частности, репутационных рисков, рисков ответных мер или рисков наложения новой нагрузки на национальные бюджеты».

Politico отмечает, что в настоящее время европейские лидеры разделились на два лагеря из-за спора по поводу конфискации замороженных активов РФ.

Ранее сообщалось, что США выступают против конфискации Евросоюзом российских активов.

