Президент США Дональд Трамп обратился к нации и подвел итоги работы своей администрации. Его выступление транслировал Белый дом.

Политик отметил, что год назад Соединенные Штаты находились в упадке, а сейчас стали «самой крутой страной в мире». Глава государства отметил, что при его вступлении в должность «инфляция была самой высокой за последние 48 лет».

«Они (демократы. --«Газета.Ru») вызвали хаос. Они вызвали ужасную ситуацию по всему миру. Но теперь у вас есть президент, который борется за законопослушных, трудолюбивых людей нашей страны», — сказал лидер.

Он заявил, что за 11 месяцев его администрация добилась большего, чем любая другая в истории страны. Трамп сказал, что армия стала самой могущественной в мире, поток наркотиков, поступающих в США по морю, сократился на 94% и впервые за 50 лет наблюдается отток мигрантов из Соединенных Штатов. Ни Украину, ни Венесуэлу американский президент в своей речи не упомянул.

До этого известный журналист Такер Карлсон утверждал, что в обращении к нации лидер США может объявить о начале полномасштабной военной операции против Венесуэлы. Эта версия не казалась невероятной: ночью 17 декабря американский лидер заявил о начале «полной и всеобъемлющей блокады всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Кроме того, он признал власти Боливарианской Республики террористической организацией и обвинил их в краже активов Вашингтона, под которыми подразумеваются в первую очередь принадлежащие Венесуэле нефтяные месторождения — одни из крупнейших в мире.

Ранее Венесуэла из-за «агрессии США» запросила заседание ООН.