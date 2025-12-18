Психолог назвала причины растущей тревожности у молодых людей в России

Молодые люди 19–35 лет все чаще описывают свое состояние простым словом «тревожно». Это не каприз и не модная самооценка. По словам психолога и коуча подростков Татьяны Смирновой, соучредителя Инновационного образовательного центра «Земляне», у этого чувства есть внятные причины: мир стал непредсказуемее, привычные опоры слабее, а нервная система — измотаннее. Она рассказала «Газете.Ru», что поколению тревоги нужно не «стать смелее», а научиться жить в сложной среде, не разрушая себя.

«У родителей был понятный маршрут: учись, работай, получишь стабильность. У сегодняшних двадцатилетних карта маршрута распадается прямо в руках. Отсюда базовое ощущение шаткого пола: планы строятся, но не дают чувства опоры», — говорит Смирнова. Экономическая неопределенность, гибридные форматы занятости, поливоркинг, постоянные перемены правил в образовании и карьере — контур среды, в котором любые амбиции окрашиваются тревогой. Человек не боится конкретной проверки завтра; он боится, что правила снова поменяются, когда он уже подготовился.

Вторая линия — информационная. Смартфон стал постоянным посредником между человеком и миром. «Мы привыкли жить на сцене: каждый пост как маленький экзамен на принадлежность и значимость. Это очень утомляет психику, особенно если навыки саморегуляции пока сырые. Когда подростковое и раннее взрослое время проходит в смартфоне, у многих формируется привычка жить внешней оценкой. Никакой кнопки «выключить эмоции» рядом нет», — отмечает Смирнова. В итоге даже вечером в кровати психика продолжает подавать сигналы тревоги: она все еще «на сцене», хотя свет давно выключен.

Есть и телесная цена. Длительный стресс переводит нервную систему в режим постоянной готовности. «Сон становится поверхностным, тело реагирует на мелочи скачками пульса и дыхания. Молодые люди пугаются собственных ощущений и начинают ловить их еще чаще. Получается замкнутый круг: страх тела усиливает тревогу, тревога усиливает телесные сигналы», — поясняет Смирнова. На этом фоне повышается нетерпимость к неопределенности: хочется гарантии и четких ответов там, где их не бывает. Любая пауза ощущается как провал, любой отказ — как опасность.

Отдельная тема — одиночество в толпе. Контактов много, близости мало. «В чатах жизнь кипит, а вечером вдруг выясняется, что позвонить по-настоящему некому. Для молодой психики это больное место: принадлежность есть технически, а по факту ее не хватает», — говорит эксперт. Так формируется фон — тревога без явной причины, но с понятным источником: недостаток устойчивых связей, где можно быть собой, не сдавая ежесекундные экзамены.

Что делать в такой среде? Смирнова предлагает не героический марш-бросок, а «сборку опор». Первая: режим и ритуалы. «Скучная жизнь» в хорошем смысле — ранний отбой, предсказуемые утренние и вечерние рутины, регулярное питание, умеренная физическая активность. «Нервная система любит повторение. Когда в расписании появляется ритм, уровень базового напряжения падает сам по себе», — отмечает она. Вторая — гигиена внимания: отключение лишних уведомлений, ограничение вечернего экрана, правило «один информационный поток за раз». Это не про уехать в лес, а про вернуть себе рычаги управления.

Третья опора: реальные связи. «Хотя бы одна опорная фигура в офлайн-жизни — друг, наставник, тренер — меняет картину сильнее, чем десятки лайков. Молодым важно учиться просить о встрече и помощи, договариваться, выдерживать живой контакт», — говорит Смирнова. Важной частью также становится и работа с телом. Дыхательные практики с удлиненным выдохом, прикладные техники заземления, короткие паузы на движение в течение дня — простые инструменты, которые снижают физиологическую часть тревоги. Не обязательно долго медитировать. Пять минут дыхания по схеме «коробки», прогулка без наушников, горячий душ перед сном — это вклад в устойчивость, а не мелочь.

Есть и смысловой уровень. Смирнова предлагает менять оптику с «быть лучшим» на «быть устойчивым». Молодым полезно перенести фокус с результатов, где все зыбко, на процессы, которые зависят от них: регулярно учиться, шлифовать навыки, делать маленькие, но надежные шаги в выбранной сфере. Это возвращает ощущение влияния. С этим же связана стратегия JOMO — радость от упущенного. Осознанный отказ от лишних событий и информационных волн снижает перегрев внимания и учит пониманию, что мир продолжает крутиться и без твоего участия. «Это не проигрыш, это грамотная экономия ресурсов», — подчеркивает психолог.

Наконец, важен трезвый разговор о помощи. «Если тревога уже мешает учиться, работать, спать, строить отношения, это не слабость и не «характер такой». Это сигнал, что системы перегружены. В этот момент индивидуальная работа со специалистом помогает не «сделать вас сильнее», а спокойно разобрать завалы и собрать свой набор опор быстрее и безопаснее», — говорит Смирнова. По ее наблюдениям, лучше всего работает не один большой шаг, а простая комбинация маленьких, но регулярных действий: устойчивый режим, гигиена внимания, забота о теле и живые контакты с людьми. В сумме они дают гораздо больше, чем редкие всплески мотивации и попытки «взять себя в руки раз и навсегда».

Вывод прост: поколение тревоги не обязано становиться поколением отчаяния. Его задача не перестать тревожиться насильно, а превратить тревогу из разрушителя в маркер, который подсказывает, где вернуть контроль. Когда у человека появляются ритм, границы внимания, живые связи и понятные действия, тревожная энергия перестает расплескиваться и начинает работать на жизнь. И это как раз та стратегия, которую молодые могут выбрать уже сегодня без громких обещаний и с ощутимым эффектом.

