Сбер прогнозирует рост продаж жилья на 7% в 2026 году

Во второй половине 2025 года наблюдается устойчивое улучшение ситуации на рынке жилья. Об этом «Ведомостям» сообщил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, рост активности покупателей связан со снижением ключевой ставки и сезонными факторами.

«В третьем квартале 2025 года по стране было продано приблизительно на 20% больше квартир, чем во втором квартале», — отметил он.

Ведяхин отметил, что оживает и ипотечное кредитование: в октябре объем выданных займов вырос на 21% по сравнению с сентябрем. При этом доля ипотеки с государственной поддержкой сократилась до 75% против 85% в начале года.

«На фоне оживления продаж застройщики активизировали вывод новых проектов на рынок. То есть мы видим постепенную стабилизацию отрасли девелопмента», — сказал он.

Первый зампред правления Сбера уточнил, что высокие процентные ставки все еще оказывают давление на проекты с низким уровнем покрытия долга за счет средств на эскроу-счетах. Тем не менее модель проектного финансирования в связке со счетами эскроу подтвердила свою устойчивость.

«Мы видим, что и текущий непростой период отрасль проходит в целом достойно. Нам удалось сохранить хорошее качество портфеля жилой недвижимости. Доля кредитов, где есть существенные сложности, остается на приемлемом уровне», — добавил он.

Первый зампред Сбера подчеркнул, что банк сохраняет умеренно-позитивный прогноз в отношении отрасли.

«Конечно, не стоит ожидать рекордных объемов продаж 2023 г., однако в течение ближайших двух лет, думаю, вернемся до уровней 2024 г. Снижение ставки до 12% к концу 2026 г. вызовет более высокие темпы восстановления активности. В нашем базовом прогнозе мы ожидаем в 2026 г. рост цен на жилье на 5% и рост продаж – на 7%», — добавил он.