На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сбер прогнозирует рост продаж жилья на 7% в 2026 году

В Сбере отметили устойчивое улучшение ситуации на рынке недвижимости
true
true
true
close
Пресс-служба Сбера

Во второй половине 2025 года наблюдается устойчивое улучшение ситуации на рынке жилья. Об этом «Ведомостям» сообщил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, рост активности покупателей связан со снижением ключевой ставки и сезонными факторами.

«В третьем квартале 2025 года по стране было продано приблизительно на 20% больше квартир, чем во втором квартале», — отметил он.

Ведяхин отметил, что оживает и ипотечное кредитование: в октябре объем выданных займов вырос на 21% по сравнению с сентябрем. При этом доля ипотеки с государственной поддержкой сократилась до 75% против 85% в начале года.

«На фоне оживления продаж застройщики активизировали вывод новых проектов на рынок. То есть мы видим постепенную стабилизацию отрасли девелопмента», — сказал он.

Первый зампред правления Сбера уточнил, что высокие процентные ставки все еще оказывают давление на проекты с низким уровнем покрытия долга за счет средств на эскроу-счетах. Тем не менее модель проектного финансирования в связке со счетами эскроу подтвердила свою устойчивость.

«Мы видим, что и текущий непростой период отрасль проходит в целом достойно. Нам удалось сохранить хорошее качество портфеля жилой недвижимости. Доля кредитов, где есть существенные сложности, остается на приемлемом уровне», — добавил он.

Первый зампред Сбера подчеркнул, что банк сохраняет умеренно-позитивный прогноз в отношении отрасли.

«Конечно, не стоит ожидать рекордных объемов продаж 2023 г., однако в течение ближайших двух лет, думаю, вернемся до уровней 2024 г. Снижение ставки до 12% к концу 2026 г. вызовет более высокие темпы восстановления активности. В нашем базовом прогнозе мы ожидаем в 2026 г. рост цен на жилье на 5% и рост продаж – на 7%», — добавил он.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Очередь дошла до «малышей»: кого налоговики точно проверят в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами