Военная операция РФ на Украине. День 440-й

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Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник раскритиковал своего преемника на посту посла в Германии Алексея Макеева за отказ возлагать цветы к советскому мемориалу в Тиргартене 8 мая ко Дню Победы.

«Было непростительной ошибкой отказаться от традиционной с 2015 года церемонии возложения венков к мемориалу в Тиргартене 8 мая. Кроме того, это пощечина нашим предкам, что Макеев отказался от давней просьбы к Бундестагу воздвигнуть в Берлине мемориал миллионам украинских жертв нацистского террора»,— сказал Мельник.

Украинское посольство 7 мая сообщило, что сознательно отказывается в 2023 году возлагать венки и цветы на советских мемориалах.