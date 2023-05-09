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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 440-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 440-й день

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Tsitsagi Nikita/Global Look Press
По всей Украине ночью действовала воздушная тревога. В Киеве и Киевской области произошли взрывы. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. В белгородском Шебекино снаряд упал между двумя многоквартирными домами. Никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. США могут 9 мая объявить о новом пакете военной помощи Украине на $1,2 млрд, сообщает Reuters. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:42

Власти Швейцарии выявили 130 случаев, в отношении которых имеются подозрения обхода санкций, введенных страной против России. В 29 случаях были возбуждены уголовные дела, сообщила глава Государственного секретариата экономики Швейцарии Хелене Будлигер.

8:37

В Харькове произошла серия взрывов, зафиксировано не менее шести «прилетов», сообщил в Telegram-канале глава администрации региона Олег Синегубов. Он отметил, что есть попадания в Харьковском районе.

8:32

Российские военные помешали украинским силам высадиться на левый берег Днепра в Херсонской области, пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией на месте.

По словам собеседника агентства, украинская диверсионно-разведывательная группа приблизилась к левому берегу Днепра, севернее города Алешки, на семи скоростных катерах.

8:28

Село Озеряновка, находящееся в Центрально-Городском районе Горловки, частично обесточено после обстрела, рассказал ТАСС мэр Горловки Иван Приходько.

8:23

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Запорожской области задержали жителя Мелитополя, который может быть причастен к покушению на заместителя начальника полиции региона, сообщило МВД Медиа.

8:17

Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник раскритиковал своего преемника на посту посла в Германии Алексея Макеева за отказ возлагать цветы к советскому мемориалу в Тиргартене 8 мая ко Дню Победы.

«Было непростительной ошибкой отказаться от традиционной с 2015 года церемонии возложения венков к мемориалу в Тиргартене 8 мая. Кроме того, это пощечина нашим предкам, что Макеев отказался от давней просьбы к Бундестагу воздвигнуть в Берлине мемориал миллионам украинских жертв нацистского террора»,— сказал Мельник.

Украинское посольство 7 мая сообщило, что сознательно отказывается в 2023 году возлагать венки и цветы на советских мемориалах.

8:13

США планируют предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму $1,2 млрд для укрепления в долгосрочной перспективе ее возможностей в сфере противовоздушной обороны, сообщило агентство Associated Press.

Агентство подчеркивает, что оружие, входящее в этот пакет помощи, будет выделено Украине не из запасов вооруженных сил США, его еще планируют произвести.

8:09

Город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Снаряд упал между двумя многоквартирными жилыми домами.

8:05

По всей Украине ночью действовала воздушная тревога. В Киеве и Киевской области произошли взрывы. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 440-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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