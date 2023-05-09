Военная операция РФ на Украине. День 440-й

Власти Швейцарии выявили 130 случаев, в отношении которых имеются подозрения обхода санкций, введенных страной против России. В 29 случаях были возбуждены уголовные дела, сообщила глава Государственного секретариата экономики Швейцарии Хелене Будлигер.
В Харькове произошла серия взрывов, зафиксировано не менее шести «прилетов», сообщил в Telegram-канале глава администрации региона Олег Синегубов. Он отметил, что есть попадания в Харьковском районе.
Российские военные помешали украинским силам высадиться на левый берег Днепра в Херсонской области, пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией на месте.
По словам собеседника агентства, украинская диверсионно-разведывательная группа приблизилась к левому берегу Днепра, севернее города Алешки, на семи скоростных катерах.
Село Озеряновка, находящееся в Центрально-Городском районе Горловки, частично обесточено после обстрела, рассказал ТАСС мэр Горловки Иван Приходько.
Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Запорожской области задержали жителя Мелитополя, который может быть причастен к покушению на заместителя начальника полиции региона, сообщило МВД Медиа.
Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник раскритиковал своего преемника на посту посла в Германии Алексея Макеева за отказ возлагать цветы к советскому мемориалу в Тиргартене 8 мая ко Дню Победы.
«Было непростительной ошибкой отказаться от традиционной с 2015 года церемонии возложения венков к мемориалу в Тиргартене 8 мая. Кроме того, это пощечина нашим предкам, что Макеев отказался от давней просьбы к Бундестагу воздвигнуть в Берлине мемориал миллионам украинских жертв нацистского террора»,— сказал Мельник.
Украинское посольство 7 мая сообщило, что сознательно отказывается в 2023 году возлагать венки и цветы на советских мемориалах.
США планируют предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму $1,2 млрд для укрепления в долгосрочной перспективе ее возможностей в сфере противовоздушной обороны, сообщило агентство Associated Press.
Агентство подчеркивает, что оружие, входящее в этот пакет помощи, будет выделено Украине не из запасов вооруженных сил США, его еще планируют произвести.
Город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Снаряд упал между двумя многоквартирными жилыми домами.
По всей Украине ночью действовала воздушная тревога. В Киеве и Киевской области произошли взрывы. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.