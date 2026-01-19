Киевское метро может временно приостановить работу

В Киеве могут остановить работу метро из-за проблем с электричеством

В случае ухудшения ситуации с электроснабжением в Киеве могут остановить метро. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире программы «Новини Live».

Однако по его словам, на данный момент ситуация с электричеством не настолько критическая.

16 января на Украине ввели режим ЧС в энергетике, в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в местном минэнерго. Самая тяжелая ситуация была в Киеве.

Глава минэнерго страны Денис Шмыгаль сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях.

На этом фоне мэр украинской столицы Виталий Кличко еще неделю назад призвал жителей Киева по возможности покинуть город. Киевляне, тем временем, начали жарить кирпичи, чтобы согревать помещения, сообщил военкор Дмитрий Стешин. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что блэкаут повлиял на каникулы в школах Киева.