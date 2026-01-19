Размер шрифта
Армия

ВСУ ударили беспилотниками по школе с детьми внутри

Балицкий: ВСУ атаковали тремя беспилотниками школу в Запорожской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали школу в Запорожской области тремя беспилотниками. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, противник ударил по общеобразовательной школе №1 «Скифия», расположенной в городе Каменка-Днепровская. В момент удара ВСУ в учебном заведении находились 15 детей и 10 сотрудников. Губернатор сообщил, что жертв чудом удалось избежать. Повреждения получили автомобиль охраны и остекление здания.

«Тот факт, что в результате этого преступления удалось избежать человеческих жертв, не отменяет его чудовищной сути», — написал Балицкий, отметив, что целью украинских военных был явно мирный объект.

На месте происшествия работают экстренные службы. По словам главы региона, принимаются необходимые меры, чтобы обезопасить учебный процесс.

19 января в селе Грузское Белгородской области в результате детонации беспилотника ВСУ пострадала женщина. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавшую госпитализировали с баротравмой, ссадинами лица и ноги.

Ранее обломки дрона упали на пятиэтажку в Беслане.

