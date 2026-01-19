Размер шрифта
Девушка не выжила во время БДСМ с мужем в Подмосковье

SHOT: в Подмосковье девушка не выжила во время БДСМ с мужем
Ivan Gran/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье 22-летняя девушка не выжила во время БДСМ-практики со своим 42-летним супругом. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в городе Красногорске с парой, которая поженилась менее года назад. Предварительно, пара решила поэкспериментировать с БДСМ — мужчина связал жене ноги, вставил ей в рот кляп и слегка сдавил ее шею.

Однако позже мужчина вытащил изо рта супруги кляп, положил на ее голову подушку и держал ее так, пока та не перестала подавать признаки жизни.

Мужчину поместили под стражу на два месяца. Отмечается, что он является сомелье. Его супруге 19 января должно было исполниться 23 года.

До этого московский пенсионер попал в больницу с инфарктом после БДСМ-соития. Состояние пациента стабилизировали.

Ранее россиянин во время ролевых игр раздел, связал и ограбил знакомую.

