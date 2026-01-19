Сборную России по бейсболу и софтболу допустили до международных турниров

Юниорские сборные России по бейсболу и софтболу допустили до соревнований

Исполнительный совет Всемирной конфедерации бейсбола и софтбола (WBSC) утвердил допуск спортсменов до 18 лет из России и Белоруссии к международным турнирам под своей эгидой. Об этом сообщает президент организации Рикардо Фраккари.

«Решение принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета, который последовательно отстаивает принцип свободного доступа молодежи к международному спорту вне зависимости от политических факторов», — написал министр спорта России Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

11 декабря МОК рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. При этом международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее Всемирная федерация керлинга допустила российских спортсменов с флагом и гимном.